《匯市一周－徐惠芳》美加息機會增，美元走強，金價回軟紐油走強

《匯市一周》市場關注Ｇ２０會議本周舉行，目前全球經濟正出現２０１１年以來最廣泛和

強勁的增長，經合組織（ＯＥＣＤ）將今、明兩年的全球經濟增長預估上調至３﹒９％，但市場

擔心，全球經濟卻最為脆弱，因為利率和金融風險上升。此外，市場同樣關注英國脫歐談判進展

。



３月初，多家央行議息後，３月底，美聯儲、紐儲行及英倫銀行公布議息結果。利率期貨市

場顯示，美聯儲３月加息的機會達百分百，巴克萊調查結果顯示，５３％的受訪者預期，美聯儲

今年將加息３次的；逾３３﹒３％的受訪者認為，今年年內有望加息四次。美元稍為反彈至

９０﹒３０水平爭持，趨勢整固，上方阻力９０﹒９５、下方支持８９﹒００、８８﹒４５。



美國３月密歇根大學預期指數初值為８８﹒６，前值９０；美國３月密歇根大學消費者信心

指數初值為１０２，前值９９﹒７；美國３月密歇根大學現況指數初值為１２２﹒８，前值

１１４﹒９。美國２月新屋開工為１２３﹒６萬，前值１３２﹒６萬修正至１３２﹒９萬；美國

２月新屋開工月率為－７﹒０％，前值９﹒７％。美國２月營建許可月率為－５﹒７％，前值為

７﹒４％；美國２月營建許可為１２９﹒８萬，前值１３９﹒６萬。



加拿大１月投資者淨買入海外證券為１３２﹒５億加元，前值２１９﹒９億加元。加拿大

１月製造業裝船月率為－１﹒０％，前值－０﹒３％修正至－０﹒１％，預估為－０﹒９％。美

元兌加元反彈至１﹒３１００水平左右整固，趨勢往上，下方支持１﹒３００５、１﹒２９１０

。



日本首相安倍晉三表示，正在展開對文件篡改的調查，由財務省將負責調查；正竭盡所能恢

復市場信任。日本央行表示，若日圓繼續升值，股市持續下滑，那麼資本支出和消費將受到限制

，２％的通脹目標仍遠未達到，日央行不應考慮貨幣政策正常化，日本央行需要就貨幣正常化與

貨幣收緊之間的不同作出解釋。



日本２月商品貿易帳（季調後）為－２０１４﹒９５億日圓，前值３７３３﹒０２億日圓，

預估為－９０８億日圓；日本２月商品出口年率為１﹒８％，前值１２﹒３％，預估為１﹒４％

；日本２月商品進口年率為１５﹒５％，前值７﹒９％，預估為１６﹒０％；日本２月商品貿易

帳（未季調）為３４０億日圓，前值－９４３４修正至－９４４１億日圓，預估為８９１億日圓

。美元兌日圓在１０５﹒８５水平整固，上方阻力１０７﹒２５、下方支持１０４﹒９５。



英國３月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價指數年率為２﹒１％，前值１﹒５％；月率為１﹒５％，

前值０﹒８％。英鎊在１﹒３９３０水平整固，上方阻力１﹒４０３０、下方支持１﹒３７６０

。



國際能源署（ＩＥＡ）公布，美國原油產量到２０１８年底時，料將超過每日１１００萬桶

，取代俄羅斯成為全球最大產油國。評級機構穆迪預期，油價到２０１９年底仍在每桶４５至

６５美元的區間波動。紐約期油升至６２﹒００美元行走，上方阻力６３﹒９０、６５﹒８０美

元，下方支持在５８﹒２０美元。



截至３月１５日，黃金最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ Ｇｏｌｄ ＥＴＦ）的黃金持倉量

為８３８﹒１５噸，按日增加４﹒４２噸。金價在每盎司１３１０美元整固，上方阻力１３４０

、１３６０，下方支持１２９０美元。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

