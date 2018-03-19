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即市新聞

19/03/2018 15:54

《匯市一周－徐惠芳》美加息機會增，美元走強，金價回軟紐油走強

　　《匯市一周》市場關注Ｇ２０會議本周舉行，目前全球經濟正出現２０１１年以來最廣泛和
強勁的增長，經合組織（ＯＥＣＤ）將今、明兩年的全球經濟增長預估上調至３﹒９％，但市場
擔心，全球經濟卻最為脆弱，因為利率和金融風險上升。此外，市場同樣關注英國脫歐談判進展


　　３月初，多家央行議息後，３月底，美聯儲、紐儲行及英倫銀行公布議息結果。利率期貨市
場顯示，美聯儲３月加息的機會達百分百，巴克萊調查結果顯示，５３％的受訪者預期，美聯儲
今年將加息３次的；逾３３﹒３％的受訪者認為，今年年內有望加息四次。美元稍為反彈至
９０﹒３０水平爭持，趨勢整固，上方阻力９０﹒９５、下方支持８９﹒００、８８﹒４５。

　　美國３月密歇根大學預期指數初值為８８﹒６，前值９０；美國３月密歇根大學消費者信心
指數初值為１０２，前值９９﹒７；美國３月密歇根大學現況指數初值為１２２﹒８，前值
１１４﹒９。美國２月新屋開工為１２３﹒６萬，前值１３２﹒６萬修正至１３２﹒９萬；美國
２月新屋開工月率為－７﹒０％，前值９﹒７％。美國２月營建許可月率為－５﹒７％，前值為
７﹒４％；美國２月營建許可為１２９﹒８萬，前值１３９﹒６萬。

　　加拿大１月投資者淨買入海外證券為１３２﹒５億加元，前值２１９﹒９億加元。加拿大
１月製造業裝船月率為－１﹒０％，前值－０﹒３％修正至－０﹒１％，預估為－０﹒９％。美
元兌加元反彈至１﹒３１００水平左右整固，趨勢往上，下方支持１﹒３００５、１﹒２９１０


　　日本首相安倍晉三表示，正在展開對文件篡改的調查，由財務省將負責調查；正竭盡所能恢
復市場信任。日本央行表示，若日圓繼續升值，股市持續下滑，那麼資本支出和消費將受到限制
，２％的通脹目標仍遠未達到，日央行不應考慮貨幣政策正常化，日本央行需要就貨幣正常化與
貨幣收緊之間的不同作出解釋。

　　日本２月商品貿易帳（季調後）為－２０１４﹒９５億日圓，前值３７３３﹒０２億日圓，
預估為－９０８億日圓；日本２月商品出口年率為１﹒８％，前值１２﹒３％，預估為１﹒４％
；日本２月商品進口年率為１５﹒５％，前值７﹒９％，預估為１６﹒０％；日本２月商品貿易
帳（未季調）為３４０億日圓，前值－９４３４修正至－９４４１億日圓，預估為８９１億日圓
。美元兌日圓在１０５﹒８５水平整固，上方阻力１０７﹒２５、下方支持１０４﹒９５。

　　英國３月Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價指數年率為２﹒１％，前值１﹒５％；月率為１﹒５％，
前值０﹒８％。英鎊在１﹒３９３０水平整固，上方阻力１﹒４０３０、下方支持１﹒３７６０


　　國際能源署（ＩＥＡ）公布，美國原油產量到２０１８年底時，料將超過每日１１００萬桶
，取代俄羅斯成為全球最大產油國。評級機構穆迪預期，油價到２０１９年底仍在每桶４５至
６５美元的區間波動。紐約期油升至６２﹒００美元行走，上方阻力６３﹒９０、６５﹒８０美
元，下方支持在５８﹒２０美元。

　　截至３月１５日，黃金最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　ＥＴＦ）的黃金持倉量
為８３８﹒１５噸，按日增加４﹒４２噸。金價在每盎司１３１０美元整固，上方阻力１３４０
、１３６０，下方支持１２９０美元。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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