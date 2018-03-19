《金石為開－黃威》美聯儲會議臨近，黃金利空信號增強

《金石為開》上周初黃金受到避險情緒的支撐，小幅震盪走高。但由於美聯儲議息會議臨近

，加息預期開始升溫。而且較為樂觀的數據以及白宮新任經濟顧問的言論也支撐美元展開反擊，

打壓金價。最終黃金反彈未果，進一步走低至１３１４美元，全周累計下跌０﹒９％。



＊庫德洛撐強美元，金價走低＊



美國總統特朗普因政策分歧宣布解職國務卿蒂勒森，美國中央情報局（ＣＩＡ）局長蓬佩奧

取而代之。由於蓬佩奧是十分強硬的「鷹派」人士，市場擔心他會加重美國在外交領域的單邊主

義色彩，加深貿易戰風險。而且近期白宮人事變動頻繁，政治上的不確定性也影響著美元的反彈

勢頭。金價因而於周初獲得支撐，始終沒有正式向下突破。隨後接替科恩成為白宮首席經濟顧問

的庫德洛接受採訪時發表了支持強勢美元的言論，開啟了美元多頭的反攻，令金價直線走低。



＊加息已無懸念＊



同時，本周市場將迎來美聯儲利率決議。近期美國的經濟數據整體表現尚可，２月份薪資增

長雖然不盡人意，零售銷售意外下滑，但新增非農就業人數大超預期，通脹較預期略高。加之２

月份工業產出表現出近四個月以來的最強增長，市場對於此次會議加息的預期進一步升溫，對黃

金極為不利。ＦｅｄＷａｔｃｈ顯示這一概率已經達到９４﹒４％，加息基本是板上釘釘，重點

需要留意的則是政策聲明中是否會釋放出新的「鷹派」信號。



＊本周焦點＊



從日線圖來看，金價的Ｋ線實體已經下破下降三角形底部，０﹒３８２倍回調位１３１６美

元的失守令１３００關口受到威脅。ＲＳＩ開始顯著偏離５０一線，ＭＡＣＤ下跌動能柱略有增

長，空頭信號增強。金價暫時受到保利加通道下軌的支撐，但通道寬度一旦擴張，下行空間會迅

速放大。本周對多頭而言頗為危險，除了美聯儲議息會議，投資者還需留意美國２月份耐用品訂

單數據。《六福金融分析師 黃威》

