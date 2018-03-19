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即市新聞

19/03/2018 09:35

《陶冬天下－陶冬》美聯儲再觸加息鍵，鮑威爾初對菲力浦

　
　　《陶冬天下》華府雙煞，鎮住了全球股市，美國數據則如閃閃星星，給人一點希望。全球風
險資產在白宮的人事漩渦中沉浮，國務卿蒂勒森被特朗普在推特上撤職，據報國家安全顧問馬克
馬斯特和司法部長塞申斯是接下來可能丟掉飯碗的，美國決策層中的溫和派接連去職，超級鷹派
上位，貿易戰的火藥味愈來愈濃，股市惶恐不安。同時，美國就業數據持續熾熱，聯儲３月加息
似乎無可避免，債市為此屢作調整，美元走高。美國債務負擔歷史上第一次超過２１萬億美元，
前面還有大規模的減稅活動，市場對「雙赤字」頗有擔憂。沙特阿美上市時間表似有著落，布蘭
特石油價格逆勢而上。黃金市場則沒有受到風險規避的支持，金價滑落。美國工業生產和密執根
大學消費信心指數表現良好，為全球經濟前景帶來一抹亮色，歐美股市星期五反彈。
　
　　美國聯邦儲備局本周迎來新主席鮑威爾任內的首次公開市場委員會例會，市場普遍預期加息
２５點，利率點陣圖（ＳＥＰ）也向強硬方向浮上。目前美國的貨幣政策，已經不再以聯儲主席
的意志為轉移了。通貨膨脹升溫（尤其是工資加速上揚）壓縮了貨幣當局的自主空間，加息不再
是一種選擇，而屬必須。好在暫時通脹漲幅尚算溫和，白宮與國會也希望維持低資金成本環境，
聯儲只要緩步推升短期政策利率就算交足功課，所以今年總共加息四次仍是合理的判斷，明年則
取決於經濟走勢和財政惡化程度。筆者強調，美國經濟增長早已擺脫了危機狀態，美國利率水平
那怕兩年加２００點息仍處在歷史低位，加息短期對市場（尤其是套利交易）的衝擊，大過對實
體經濟的衝擊。
　
　　鮑威爾是過去４０年來第一位沒有在研究生院讀過菲力浦曲線的聯儲主席，不過他會如其前
任一樣面對菲力浦曲線難題。菲力浦曲線描述通脹與就業在統計學上的相關性，認為失業率下降
到一定程度勢必觸發通貨膨脹。聯儲是世界上少數貨幣當局不僅要管理通貨膨脹還要支持就業水
平的貨幣當局，因此菲力浦曲線對其政策行為更為重要。菲力浦曲線問世以來，一直受到經濟學
界和統計現實的挑戰，從６０年代弗里德曼的貨幣幻覺理論到現在的電子交易抑制漲價能力，有
各種各樣的理由不認可菲力浦曲線的存在價值，但是無論曲線本身還是反駁意見都是建立在假說
基礎上的。聯儲的任務卻是實打實的，必須向公眾交代如何認識這對經濟關係，如何由此設計政
策路線圖。本周聯儲會議的焦點在筆者看來並非加息與否，而是並非經濟科班出身的鮑威爾如何
闡述他對通脹與就業的看法。市場對此極其關心，因為在圖書館裏是找不到鮑威爾的經濟學論文
的。
　
　　本周市場焦點：公開市場委員會會議以及鮑威爾在記者會上的言詞對債市極其重要，點陣圖
沒有政策性變化。歐盟峰會估計會批准對英國脫歐後的過渡安排大綱。另外Ｇ２０在阿根廷召開
本年首次的財長╱行長峰會。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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