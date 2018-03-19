【騰訊預測】券商料去年收入升逾４６％，投資項目增強生態系統

《經濟通通訊社１９日記者陳樂怡報道》股王騰訊（００７００）將於３月２１日公布去年

第四季業績。《彭博》數據預期，第四季通用會計準則（ＧＡＡＰ）純利為１４９﹒１０至

１８０﹒４５億元（人民幣﹒下同），按年升４１﹒６％至７１﹒４％。收入預期為

６４１﹒２７至７０７﹒９４億元，按年升４６﹒２％至６１﹒４％。有分析指第四季業績或再

勝預期，投資項目上市帶來憧憬。

巴克萊指騰訊加快併購步伐，年初至今已參與超過８０億元投資，次數及投資額均創下首季

紀錄新高。該行提到在家樂福、海瀾之家、步步高及萬達商業的投資反映其明確意向與線下零售

接通。而騰訊、京東及永輝超市的聯盟已建立起綜合線上線下零售平台，料可在用戶基礎並享、

流量轉換、支付方面互惠互利。另外，騰訊亦搶佔線上遊戲直播市場，投資兩大龍頭歡聚時代及

鬥魚。

花旗指出數字內容訂購增長趨勢穩健，加上社交廣告需求支持，將帶動社交網絡季度收入表

現突出。不過，視頻內容攤銷費用及移動渠道宣傳費用增加，或會對毛利率構成壓力，惟對經營

利潤率的部分影響將會被新上市的投資項目收益所抵銷。

財經評論員黃志陽提到過去兩年多的時間，騰訊每個季度業績均勝預期，而且拋離市場預期

的幅度愈見加大。他指手遊及廣告業務基本面不變，維持強勁增長，相信去年第四季表現仍有望

再超預期。



＊黃志陽：留意騰訊概念股、海外拓展及增加數碼內容



黃氏稱是次業績有三大重點，分別為「騰訊概念」的投資項目陸續上市、海外拓展步伐，以

及２﹒５生態核心策略。除了去年盛傳旗下騰訊音樂將赴美上市之後，今年亦有多個上市傳聞，

包括與攜程共同投資的網上旅行公司同程藝龍有傳下半年來港上市，集資１０至１５億美元。同

時，騰訊有份入股的內地視頻網快手再度傳出計劃年內在香港上市。他續指，雖然投資項目踏入

收成期，必然對其估值有利，但騰訊真正尋求的並非單單將投資公司上市套現，而是將對象引入

其生態系統，實現互補作用。

海外發展方面，黃氏表示騰訊已為內地龍頭企業，生態系統相當穩健，未來或需拓展至印度

及南美等地，為用戶人數注入增長動力。另外，該公司推行「２﹒５」生態核心策略，重點拓展

數碼內容及「互聯網＋」業務，有助加強交叉銷售及增值服務。



＊工銀包仁誠：若騰訊回歸Ａ影響不大，因短期定價權仍在港



除了旗下投資公司上市之外，中國預託證券（ＣＤＲ）將快出台，被視為向新經濟企業招手

。騰訊主席馬化騰早前表態如果條件成熟，將會考慮回歸Ａ股。工銀國際研究部互聯網、軟體、

傳媒與教育行業副總裁包仁誠表示，若騰訊回歸Ａ，對騰訊港股方面影響不大，因主要定價權仍

會在香港及美國。不過，隨Ａ股趨向活躍，資本活動增加，才會逐步取得定價權，加上兩地投資

者對企業認知差別不大，因此短期價差有限。

