【騰訊預測】分析料第四季遊戲收入放緩，射擊遊戲變現能力低

《經濟通通訊社１９日記者陳樂怡報道》騰訊（００７００）遊戲及廣告收入稱王稱霸，但

在高基數的情況下能否再創高峰則成疑問。工銀國際研究部互聯網、軟體、傳媒與教育行業副總

裁包仁誠接受本通訊社訪問時表示，遊戲收入增長定必放緩，但屬市場預期之內。他解釋去年遊

戲收入基數高，加上生存射擊遊戲的變現能力遠低於旗艦遊戲《王者榮耀》，因此今年收入增長

動力將會由廣告業務支持。

瑞信料第四季手遊收入與第三季表現相若，因《ＱＱ賽車》在去年底推出，而《王者榮耀》

的宣傳活動並非第四季重點增長動力。第四季手遊收入預期按年升６７％。該行指騰訊在３月推

出新手遊《ＱＱ炫舞》，預期《王者榮耀》佔智能手機遊戲的收入佔比將會由去年的４９％降至

今年的２８％。



＊黃志陽：新遊戲有力承接《王者榮耀》強勢



財經評論員黃志陽對於《王者榮耀》是否見頂，則以ＩＧＧ（００７９９）的《王國紀元》

為例，即使推出兩年但人氣仍然不減。他指即使《王者榮耀》快見頂，但《ＱＱ飛車》及《奇跡

ＭＵ：覺醒》已有力承接，對其後登埸的遊戲亦有信心。他建議持貨投資者上望４７０至４８０

元，又提醒業績若未能遠超預期，股價或會回落３至４％。

除了旗艦遊戲之外，微信小遊戲同時捲起熱潮。根據微信官方２０１８年春節微信數據報告

，小遊戲每小時同時在線人數達到２８００萬人。網上有傳在熱門遊戲「跳一跳」每日廣告費高

達５００萬元人民幣。工銀國際研究部互聯網、軟體、傳媒與教育行業副總裁包仁誠表示，此類

不需要下載的遊戲能善用用戶的碎片時間，但因遊戲生命周期短，變現空間不大。他認為小遊戲

將會帶來一定的收入，惟顯著收入增長的可能性不大。

