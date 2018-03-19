香港證監會採取監管行動叫停Ｂｌａｃｋ　Ｃｅｌｌ向公眾發ＩＣＯ

《經濟通通訊社１９日專訊》首次代幣發行人Ｂｌａｃｋ Ｃｅｌｌ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｂｌａｃｋ Ｃｅｌｌ）因應證監會關注到

Ｂｌａｃｋ Ｃｅｌｌ可能曾進行未獲認可的推銷活動，以及無牌進行受規管活動而對其採取監

管行動後，停止向香港公眾進行首次代幣發行（Ｉｎｉｔｉａｌ Ｃｏｉｎ Ｏｆｆｅｒｉｎｇ

，簡稱ＩＣＯ），並同意將相關的代幣歸還予香港投資者以取消有關的ＩＣＯ交易。

為回應證監會的監管關注事項，Ｂｌａｃｋ Ｃｅｌｌ亦承諾，除非符合《證券及期貨條例

》下的有關規定，否則不會設計、訂立或推廣任何構成「集體投資計劃」的計劃。

證監會發現，Ｂｌａｃｋ Ｃｅｌｌ透過其開放予香港公眾的網站推銷一項ＩＣＯ以便向投

資者出售數碼代幣；並在促銷過程中，向投資者指出會利用ＩＣＯ的所得收益來開發一項流動應

用程式，而代幣持有人將有資格贖回Ｂｌａｃｋ Ｃｅｌｌ的股權。

證監會認為在有關情況下，上述安排可能構成集體投資計劃。

若ＩＣＯ涉及向香港公眾提出購買集體投資計劃中的權益或參與集體投資計劃的要約，除非

獲得豁免，否則或須根據《證券及期貨條例》事先獲得認可或符合發牌規定。集體投資計劃中的

權益被視為《證券及期貨條例》所界定的「證券」。

從事ＩＣＯ活動的人士或機構如對適用的法律及監管規定存有疑問，應徵詢法律或其他專業

意見。證監會再次提醒投資者，在決定參與投資ＩＣＯ前須審慎考慮。（ｃｙ）

