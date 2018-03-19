【ＩＰＯ反應】毛記葵涌（１７１６）首日孖展傳超購近１１０９倍

《經濟通通訊社１９日專訊》經營《１００毛》雜誌及「毛記電視」網站及應用程式的毛記

葵涌（０１７１６）於上周五（１６日）首日招股，據悉毛記孖展認購反應火熱，據６間券商首

日為其借出８９﹒９億元孖展額，相當於公開發售集資８１０萬元計超購近１１０９倍。

毛記葵涌上周五起至本周三（２１日）中午招股，按每股１元至１﹒２元發售６７５０萬股

新股，其中９０％作配售股份，１０％作公開發售，集資規模６７５０萬至８１００萬元。以每

手２０００股計算，入場費為２４２４﹒１８元，股份將於３月２８日上市。（ｇｌ）

