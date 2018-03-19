《日入而息》易綱當人行行長，證監會首叫停ＩＣＯ，毛記多頭搥飛

《今天重點》﹡易綱當選人民銀行行長，２９６５票贊成２票反對；綱稱當選行長心情「平

靜且莊重」，將推動金融改革

﹡韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴當選國務院副總理

﹡香港證監會採取監管行動叫停Ｂｌａｃｋ Ｃｅｌｌ向公眾發ＩＣＯ

﹡耀才（０１４２８）表示毛記葵涌（０１７１６）孖展額近７１億，頭搥飛

近４３０張



《即日市況》﹡平保績前造好，港股微升１１點收３１５１３，成交１０６２億元



《深滬股市》﹡人行換帥易綱當選行長，滬指收升０﹒３％保險股大漲



《美元匯價》﹡美本周加息無懸念，關注鮑威爾政策立場；歐元最新報１﹒２２８５╱８７

，日圓最新報１０６﹒１３╱１６



《公司業績》﹡舜宇光學（０２３８２）去年光學零件收入增逾４５％，將加速轉型；舜宇

光學去年純利升１﹒２８倍勝預期，末期息０﹒６６１元人民幣；舜宇光學

去年光學零件收入增逾４５％，將加速轉型

﹡重慶銀行（０１９６３）全年賺逾３７億元人幣，增逾６％，息１１﹒８分

﹡石藥集團（０１０９３）全年多賺３１﹒９％，末期息１５仙

﹡招金礦業（０１８１８）去年多賺逾８２％至６﹒４４億元人民幣，息６分

﹡心連心（０１８６６）去年純利升近１４倍，末期息倍增

﹡鳳凰衛視（０２００８）去年多賺２４﹒１％至２﹒８６億元，派息１仙

﹡潤電（００８３６）去年純利跌４０％，但派息率大增至９０﹒２％

﹡粵豐環保（０１３８１）去年利潤增４１％至５﹒６億元，末期息２仙

﹡丘鈦科技（０１４７８）全年多賺１﹒２８倍至４﹒３６億元人民幣

﹡金斯瑞（０１５４８）全年賺２６１２萬美元與去年相若，不派息

﹡榮威國際（０３３５８）全年多賺９﹒５％，末期息派０﹒０１３５美元

﹡富力（０２７７７）全年多賺逾兩倍至２１２億元人民幣，末期息７７分；

富力去年核心盈利升２７％，毛利率上升

﹡藥明生物（０２２６９）去年純利升７９％至２﹒５億元人民幣，不派息

﹡港華燃氣（０１０８３）去年純利升４０％至１３﹒７億元，息１５仙

﹡閱文集團（００７７２）全年純利升１４﹒２倍至５﹒６億元人民幣，不派

息；毛利率升至５０﹒７％，月付費用戶增近３４％



《公司資訊》﹡閱文（００７７２）在線閱讀收入仍未見頂，將繼續加大投入

﹡江蘇創新（０２１１６）今起招股，籌最多１﹒５億元

﹡君百延（０８３７２）今招股，入場費３５３５﹒２７元

﹡泓盈（０１７３５）今起招股入場費約３０３０元，籌９９００萬元

﹡恆地（０００１２）南津．迎岸首批５０伙，折實入場費３５３萬元

﹡毛記葵涌（０１７１６）首日孖展傳超購近１１０９倍

﹡巨騰國際（０３３３６）向山善集團採購設備，總代價１﹒５７億元

﹡百盛集團（０３３６８）斥兩億元人民幣收購無錫物業用作百貨店

﹡信義香港（０８３２８）折讓１１﹒９％五供一籌近２億元

﹡冠輝（０８３１５）擬股份「十合一」，每手買賣單位１萬股不變

﹡南海控股（００６８０）向中國數碼信息（００２５０）收購北京數碼莊園

物業，代價５﹒２１億元

﹡美瑞健康（０２３２７）入股中國大麻醫藥業務，涉資６０００萬元人民幣

﹡眾安（０６０６０）今年首兩月保費收入額１３﹒４１億元人民幣

﹡開源（０１２１５）擬出售上環酒店物業

﹡新世紀醫療（０１５１８）完成收購兩家診所及管理委託兒科診所

﹡新礦資源（０１２３１）就取得最少５０萬公噸煤炭訂採購協議

﹡福晟（００６２７）向永義國際（０１２１８）購何文田項目，資９﹒２億

﹡福耀玻璃（０３６０６）海外業務成新增長點，原材料整體成本將於１５％

間波動

﹡渣打（０２８８８）股價未反映集團潛力，冀派息隨盈利能力增長；加息有

利銀行，料港美息差未來數月正常化；渣打違反反洗錢要求被新加坡罰款共

６４０萬新加坡元

﹡寶威（０００２４）正與多間獨立第三方商討發行股份或債券

﹡南旋控股（０１９８２）斥資１００８萬美元購買全自動針織機

﹡豐展控股（０１８２６）已經改名為「達飛控股有限公司」

﹡恆富控股（００６４３）王科獲委任為執行董事及副總裁等職位



《國企紅籌》﹡中電清潔能源（００７３５）承包北京物業管理服務，涉５８１萬元人民幣

﹡石藥（０１０９３）聯營開發藥物獲臨床試驗批件

﹡南航（０１０５５）售１４架Ａ３２０型飛機，代價３﹒７１億元人民幣

﹡中石化煉化（０２３８６）料油價繼續上升，有機會突破今年新簽合同目標

﹡中石油擬在川渝新建八座儲氣庫，總投資逾２１０億元人民幣

﹡國壽（０２６２８）斥１９億元人民幣購天津商務中心物業，辦公用及出租

﹡華潤電力（００８３６）料今年電煤價格回落，資本開支增至１８２億

﹡雅士利（０１２３０）附屬斥４００萬購ＦＩＦＡ世界盃門票

﹡浙江滬杭甬（００５７６）公司估值被低估，積極考慮海內外收購



《神州民企》﹡丘鈦科技（０１４７８）冀推進自動化降人力成本，望提升高端鏡頭佔比

﹡眾安房產（００６７２）購杭州商住地皮，涉３﹒６億元人民幣

﹡富力（０２７７７）今年銷售目標升至１３００億元

﹡碧桂園（０２００７）擬就分拆物業管理業務主板上市進行實物分派

﹡騰訊視頻付費用戶達６２５９萬，鞏固行業龍頭地位

﹡中升（００８８１）今年首數月新車銷售升幅達雙位，未來整合機會仍相當

多

﹡丘鈦科技（０１４７８）去年攝像頭模組均價升４２％，抵銷出貨量下跌帶

動收入

﹡移動互聯（０１４３９）擬購內地醫療數據統計服務

﹡福壽園（０１４４８）預售生前契約增長潛力大，單價下跌因收購而攤薄

﹡中國心連心（０１８６６）料尿素價格微降，短期不受進口尿素影響

﹡富力（０２７７７）調控成常態，市場平穩發展，第三季加快推盤；富力購

萬達酒店獲８億淨現金流，研海航的海南島資產



《中國要聞》﹡中國堅決反對美方簽署「與台灣交往法案」，嚴正交涉

﹡美國財政部表示尚未對兩國全面經濟對話的未來做出決定

﹡統計局表示７０城市２月商品住宅銷售價格延續穩定

﹡路透測算表示２月７０大中城市房價指數同比升５﹒２％

﹡阿里ＡＩ實驗室周四開發布會，第二代天貓精靈或亮相

﹡愛奇藝擬美國ＩＰＯ，籌資規模２４億美元

﹡滴滴在深圳投放青桔單車被叫停，交委稱其違規；滴滴擬融資１００億元人

民幣，外賣業務４月１日上線

﹡財政部表示明日開展國債做市支持操作，規模１４﹒５億

﹡中保監表示降貧困戶農業保險保費率，加大保險資金支持

﹡深交所王建軍稱今年中國新股上市制度將有重大改革

﹡外匯局表示２月境內外匯供求延續自主平衡；２月銀行代客結售匯逆差

５１９億元

﹡搜狗王小川稱重返Ａ股是大勢所趨，「會跟政策走」

﹡上海上周一手樓成交面積環比減１１％，供應掛零

﹡人行５００億逆回購利率持平，今日零投放零回籠

﹡美國４５個行業協會呼籲特朗普不要對華商品徵收關稅

﹡海航基礎：大股東解除１﹒７億元人幣股份質押；海航集團擬售上海海航大

廈等估值２２億美元京滬物業

﹡華信國際擬披露重大事項，午後即停牌

﹡農行雄安分行掛牌營業，四大行中首家掛牌金融機構

﹡上交所聯合工信部等支持中國商飛、中微半導體等企業

﹡中銀監對小微企業貸款提出「兩增兩控」新目標；普惠金融重點放在鄉村，

做好三農及扶貧金融

﹡首２月北京商品房銷售面積同比降５８﹒３％

﹡晨鑫科技表示實控人劉德群等被刑拘，未產生重大影響



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１１０４６﹒９點



《其他消息》﹡金管局表示２月底綜合利率維持０﹒３７厘；硬幣收集計劃延長服務兩年至

２０２０年９月

﹡本港最新失業率維持２﹒９％，符預期

﹡利嘉閣及中原上周末十大屋苑成交量均創七周新高

﹡深股通額度全日用５﹒４１億元；滬股通額度全日用４﹒８１億元

﹡羅兵咸永道表示英國企業在亞太地區擁龐大商機

﹡香港證監會採取監管行動叫停Ｂｌａｃｋ Ｃｅｌｌ向公眾發ＩＣＯ

﹡百達資產管理表示易綱當選行長，料供給側改革去槓桿持續

﹡旺角騷亂續審，警員及警長作供指當晚遭磚頭擊中流血

﹡林健鋒稱大灣區考察團暫約有１０名民主派議員報名

﹡倡「結束一黨專政」可否選立會？林健鋒稱勿做違法事

﹡郭卓堅司法覆核鄭泳舜議員資格遭法庭拒絕受理

﹡譚耀宗指「結束一黨專政」口號或違憲，黃碧雲斥誤導

﹡梁美芬稱本地立法後對國歌進行二次創作有一定風險

﹡林鄭月娥重申參選議員資格，由選舉主任按法律決定

﹡湯家驊稱立法會議員宣誓是擁護基本法非擁護共產黨；立法後不會再有二次

創作的空間

﹡倡「結束一黨專政」或違憲，張建宗稱須尊重憲法





《兩會直擊》﹡李克強提名易綱為人行行長

﹡魏鳳和、王勇、王毅、肖捷及趙克志當選國務委員

﹡長汽表示考察地點作美國建廠，貿易環境或延遲建設計劃

﹡郵政局局長表示對快遞業未來發展很有信心

﹡銀聯及人行聯名提案：研制定電子支付法，防支付風險

﹡審計署表示中國要密切關注地方政府債務、表外業務風險

﹡潘功勝稱支持住房租賃市場的相關文件有望上半年推出

﹡環保部表示堅決反對環保督察一刀切關停污染企業；新組建生態環境部，解

決架床疊屋問題；環保部即將出台「藍天保護三年作戰計劃」

﹡環保部部長表示１７日是個好日子，北京近５個月首降水

﹡鄺美雲稱冀簡化港人專業資格認可，港青要多了解內地

﹡住建部王蒙徽稱房價過快上漲得到遏制，加快制度改革

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