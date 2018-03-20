《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４６１０．９１ 跌 ３３５．６０點╱１．３５％
標普５００ ２７１２．９２ 跌 ３９．０９點╱１．４２％
納斯達克 ７３４４．２４ 跌 １３７．７５點╱１．８４％
倫敦富時１００ ７０４２．９３ 跌 １２１．２１點╱１．６９％
法蘭克福ＤＡＸ １２２１７．０２ 跌 １７２．５６點╱１．３９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２２２．８４ 跌 ５９．９１點╱１．１３％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．９７，歐元兌美元１．２３３７
20/03/2018 08:02
《日出而作》道指跌３３５點，ｆｂ挫近７％，中藥控股獲平保入股
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４６１０．９１ 跌 ３３５．６０點╱１．３５％
標普５００ ２７１２．９２ 跌 ３９．０９點╱１．４２％
納斯達克 ７３４４．２４ 跌 １３７．７５點╱１．８４％
倫敦富時１００ ７０４２．９３ 跌 １２１．２１點╱１．６９％
法蘭克福ＤＡＸ １２２１７．０２ 跌 １７２．５６點╱１．３９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２２２．８４ 跌 ５９．９１點╱１．１３％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．９７，歐元兌美元１．２３３７
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