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20/03/2018 08:02

《日出而作》道指跌３３５點，ｆｂ挫近７％，中藥控股獲平保入股

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４６１０．９１　跌　　３３５．６０點╱１．３５％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７１２．９２　跌　　　３９．０９點╱１．４２％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７３４４．２４　跌　　１３７．７５點╱１．８４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７０４２．９３　跌　　１２１．２１點╱１．６９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２１７．０２　跌　　１７２．５６點╱１．３９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２２２．８４　跌　　　５９．９１點╱１．１３％
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０５．９７，歐元兌美元１．２３３７

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