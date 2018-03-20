《盤前攻略》外圍偏軟金價升，料港股下試三萬一點，吼中華煤氣

《經濟通通訊社２０日專訊》市場觀望聯儲局今日起一連兩議息會議，加上社交媒體臉書（

Ｆａｃｅｂｏｏｏｋ）涉嫌不當地使用數據，公司股價錄得４年來最大單日跌幅，牽動科技股走

低。美股周一（１９日）全線下跌，道指跌３３５點報２４６１０；納指、標指分別跌

１３７點及３９點，報７３４４點及２７１２點。

美股急挫，美元匯價偏軟，觸發避險情緒升溫，資金流入金市。紐約４月期金升５﹒５美元

，收報每盎斯１３１７﹒８０美元。



＊港股夜期低水３５４點＊



港股夜期昨日收報３１１６０，跌２３３點，低水３５４點。ＡＤＲ比例指數跌１９７點或

０﹒６３％，報３１３１６。預託證券造價普遍下跌，建行跌１﹒０６％，折合港元報８﹒４２

元。工行跌０﹒９１％，折合港元報６﹒８５元。匯控升０﹒５０％，折合港元報７７﹒５４元

。長和跌０﹒８４％，折合港元報９６﹒２３元。沙地阿拉伯與伊朗之間的矛盾，以及委內瑞拉

產量問題，外圍油價平穩，紐約４月期油回落２８美仙，收報每桶６２﹒０６美元。中海油跌０

﹒７７％，折合港元報１１﹒２５元。

Ｇ２０財長會議昨晚正式舉行，２０國財政領導官員聲明摒棄保護主義，擔心若美國徵鋼材

、鋁關稅，以及隱約對中國採取行動，或可觸發貿易戰，有損全球經濟增長。有分析指，若貿易

戰一旦爆發，亞洲貨幣將受衝擊，推高歐元及日圓。投資者宜密切留意今晚會議最新動態。



＊煤氣今放榜吸納博再升＊



本周有多隻重磅藍籌放榜，包括今日公布業績的平保（０２３１８），以及周三派成績表的

吉利（００１７５）和騰訊（００７００）等，若果業績優於市場預期，港股才有望借勢向上。

惟外圍股市隔晚走低，預料恆指今日將下試支持位３１０００點。

外圍偏軟，投資者宜吼「公用三寶」作避險之選，特別是今日公布業績的中華煤氣

（００００３）。截至昨日止，該股在月內走勢不錯，共累漲約４％，料借業績公布延續升勢。

（ｇｖ）

