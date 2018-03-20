《套期保值－蕭猷華》油價波幅收窄，待突破

《套期保值》油價昨天（１９日）下跌，紐約期油跌２８美仙，收６２﹒０６美元；布蘭特

期油跌１６美仙，收６６﹒０５美元。

美股下跌，影響油價走低，美國最近原油產量為每日１０３８萬桶，較２０１６年中增加

２０％；不過，全球原油需求預期上升，國際能源署料今年原油需求由每日９７８０萬桶增至

９９３０萬桶，限制油價跌幅。

技術走勢上，紐約期油呈三角形走勢，波幅收窄，隨時走單邊行情；筆者認為向上機會高，

料油價短期上望６６美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

