《套期保值》油價昨天（１９日）下跌，紐約期油跌２８美仙，收６２﹒０６美元；布蘭特
期油跌１６美仙，收６６﹒０５美元。
美股下跌，影響油價走低，美國最近原油產量為每日１０３８萬桶，較２０１６年中增加
２０％；不過，全球原油需求預期上升，國際能源署料今年原油需求由每日９７８０萬桶增至
９９３０萬桶，限制油價跌幅。
技術走勢上，紐約期油呈三角形走勢，波幅收窄，隨時走單邊行情；筆者認為向上機會高，
料油價短期上望６６美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
20/03/2018 09:26
《套期保值－蕭猷華》油價波幅收窄，待突破
《套期保值》油價昨天（１９日）下跌，紐約期油跌２８美仙，收６２﹒０６美元；布蘭特
期油跌１６美仙，收６６﹒０５美元。
美股下跌，影響油價走低，美國最近原油產量為每日１０３８萬桶，較２０１６年中增加
２０％；不過，全球原油需求預期上升，國際能源署料今年原油需求由每日９７８０萬桶增至
９９３０萬桶，限制油價跌幅。
技術走勢上，紐約期油呈三角形走勢，波幅收窄，隨時走單邊行情；筆者認為向上機會高，
料油價短期上望６６美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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