《選股情報－石鏡泉》今周跌？

《選股情報》昨日（１９日）文題是：「今周升定跌？」今日（２０日）文題是：「今周跌

？」兩天文題都帶問號，原因是主觀上，總希望個市升。

上周五（１６日）在《港台》「普通話台」，上周六（１７日）在《港台》「投資新世代」

，筆者都明言看淡今周市道，因為事物發展，不以個人主觀意願而轉移。

今天仍持昨日之議，文如下：

「今周升定跌，有啟示性。因為今周對大市的衝擊，不少，美國加息？王歧山對美國貿易制

裁怎回應？挺得過去，市可望好些。如下穿３１０，小心。」

小心３１０。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

