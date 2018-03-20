《選股情報》昨日（１９日）文題是：「今周升定跌？」今日（２０日）文題是：「今周跌
？」兩天文題都帶問號，原因是主觀上，總希望個市升。
上周五（１６日）在《港台》「普通話台」，上周六（１７日）在《港台》「投資新世代」
，筆者都明言看淡今周市道，因為事物發展，不以個人主觀意願而轉移。
今天仍持昨日之議，文如下：
「今周升定跌，有啟示性。因為今周對大市的衝擊，不少，美國加息？王歧山對美國貿易制
裁怎回應？挺得過去，市可望好些。如下穿３１０，小心。」
小心３１０。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
20/03/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》今周跌？
《選股情報》昨日（１９日）文題是：「今周升定跌？」今日（２０日）文題是：「今周跌
？」兩天文題都帶問號，原因是主觀上，總希望個市升。
上周五（１６日）在《港台》「普通話台」，上周六（１７日）在《港台》「投資新世代」
，筆者都明言看淡今周市道，因為事物發展，不以個人主觀意願而轉移。
今天仍持昨日之議，文如下：
「今周升定跌，有啟示性。因為今周對大市的衝擊，不少，美國加息？王歧山對美國貿易制
裁怎回應？挺得過去，市可望好些。如下穿３１０，小心。」
小心３１０。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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