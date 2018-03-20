平保港交所挫逾２％，港股急跌３２５點報３１１８８穿十天線

《經濟通通訊社２０日專訊》平保（０２３１８）、港交所（００３８８）挫逾２％，港股

沽壓加劇，急跌３２５點或１﹒０３％，報３１１８８失守十天線（約３１１５５），主板成交

４６０﹒３０億元。大市今早已低開１９８點報３１３１５，跌穿５０天線（約３１３８０）。

上證綜合指數報３２６１﹒９９，跌１７﹒２６點或跌０﹒５３％，成交７９９﹒４１億元

人民幣。內銀股疲弱，國指亦大幅走低１７３點報１２４８７。

平保將於日內放榜，早段曾逆市微升至９２﹒０５元，惟突遭拋售，現價倒跌２﹒１９％，

報８９﹒５元；成交約２３２０萬股，涉資２１﹒０５億元。

港交所跌２﹒１７％，報２７１元，市傳沙特阿美計劃２０１９年僅在沙特交易所上市。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國平安（０２３１８） ８９﹒５０元 跌２﹒１９％

港交所 （００３８８） ２７１﹒００元 跌２﹒１７％

建設銀行（００９３９） ８﹒３５元 跌１﹒８８％

中國銀行（０３９８８） ４﹒３０元 跌１﹒６０％

工商銀行（０１３９８） ６﹒８０元 跌１﹒５９％

匯豐控股（００００５） ７６﹒４０元 跌０﹒９７％

騰訊控股（００７００） ４５７﹒６０元 跌０﹒９１％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒９５元 跌０﹒０７％

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