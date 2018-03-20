騰訊反擊，港股跌幅全消倒升２９點報３１５１７

《經濟通通訊社２０日專訊》騰訊（００７００）反擊，港股跌幅全消倒升２９點，最新報

３１５１７，主板成交８６６﹒３２億元。港股最多曾跌３３０點至３１１８３。

李克強指歡迎互聯網企業回歸Ａ股，騰訊明日放榜前，現價升１﹒１３％，報４６７元；成

交約１３２６萬股，涉資６１﹒０１億元。舜宇光學（０２３８２）亦急升７﹒３４％，報

１５７﹒９元。

上證綜合指數報３２９０﹒３７，升１１﹒１２點或升０﹒３４％，成交１３１５﹒５８億

元人民幣。國指僅微跌２４點，最新１２６３６。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

舜宇光學（０２３８２） １５７﹒９０元 升７﹒３４％

吉利汽車（００１７５） ２７﹒４０元 升１﹒８６％

騰訊控股（００７００） ４６７﹒００元 升１﹒１３％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒４０元 升０﹒５９％

中國平安（０２３１８） ９１﹒３５元 跌０﹒１６％

建設銀行（００９３９） ８﹒４８元 跌０﹒３５％

工商銀行（０１３９８） ６﹒８７元 跌０﹒５８％

中國銀行（０３９８８） ４﹒３３元 跌０﹒９２％

港交所 （００３８８） ２７４﹒２０元 跌１﹒０１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｍｌ）

