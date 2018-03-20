《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述４名白宮高級官員報道，美國總統特朗普可能會在
周五（２３日）前公布對６００億美元中國產品徵收關稅的計劃，比其高級助手提議的金額高出
一倍。
據悉，超過１００種產品可能被納入徵稅範圍，以報復中國企業竊取或逼使美國公司交出相
關商業秘密的做法，不過最終情況仍然可能存在變數。（ｍｎ）（ｚｚ）
20/03/2018 08:22
【貿易硝煙】傳特朗普或在周五前宣布對６百億美元中國商品徵關稅
《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述４名白宮高級官員報道，美國總統特朗普可能會在
周五（２３日）前公布對６００億美元中國產品徵收關稅的計劃，比其高級助手提議的金額高出
一倍。
據悉，超過１００種產品可能被納入徵稅範圍，以報復中國企業竊取或逼使美國公司交出相
關商業秘密的做法，不過最終情況仍然可能存在變數。（ｍｎ）（ｚｚ）
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