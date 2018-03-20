《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述歐洲官員報道，美國政府正逼使各國在對華貿易政
策上與美國聯成一線，以換取美國的鋼鋁關稅豁免。
美國貿易代表萊特希澤一直在牽頭負責與各國談判，以決定相關國家是否可以被豁免２５％
的鋼鐵進口關稅及１０％的鋁進口關稅。
據悉美國在談判中列出各國在獲得豁免之前必須達到的５個條件，包括對美國的鋼鋁出口不
得超過去年的水平、積極解決中國各種扭曲貿易政策、在Ｇ２０全球鋼鐵論壇上與美國積極合作
、與美國合作在世貿對中國的做法提出申訴及加強與美國的安全合作。（ｍｎ）
20/03/2018 08:28
【貿易硝煙】傳美國以關稅作籌碼，要挾各國在對華貿易政策上合作
《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述歐洲官員報道，美國政府正逼使各國在對華貿易政
策上與美國聯成一線，以換取美國的鋼鋁關稅豁免。
美國貿易代表萊特希澤一直在牽頭負責與各國談判，以決定相關國家是否可以被豁免２５％
的鋼鐵進口關稅及１０％的鋁進口關稅。
據悉美國在談判中列出各國在獲得豁免之前必須達到的５個條件，包括對美國的鋼鋁出口不
得超過去年的水平、積極解決中國各種扭曲貿易政策、在Ｇ２０全球鋼鐵論壇上與美國積極合作
、與美國合作在世貿對中國的做法提出申訴及加強與美國的安全合作。（ｍｎ）
|國際動態20/03/2018
普京4度任總統 「不會掌權至100歲」
|生財有道19/03/2018
【人行換帥】大和：是否跟隨聯儲步伐 易綱將臨艱難抉擇
|剖析天下19/03/2018
【三方牌局】侵侵簽台灣關係法攪局 陸台出招搶「Like」
|中國故事19/03/2018
【人行換帥】改革派周小川掌人行15年 「人民幣先生」毀譽參半
|中國故事19/03/2018
【人行換帥】易綱擁「知青＋海歸」經歷，匯改下一步動作引遐想
|專訪19/03/2018
【兩會專訪】鄺美雲：冀簡化港人專業資格認可 港青要多了解內地
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰