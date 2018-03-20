【貿易硝煙】傳美國以關稅作籌碼，要挾各國在對華貿易政策上合作

《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述歐洲官員報道，美國政府正逼使各國在對華貿易政

策上與美國聯成一線，以換取美國的鋼鋁關稅豁免。

美國貿易代表萊特希澤一直在牽頭負責與各國談判，以決定相關國家是否可以被豁免２５％

的鋼鐵進口關稅及１０％的鋁進口關稅。

據悉美國在談判中列出各國在獲得豁免之前必須達到的５個條件，包括對美國的鋼鋁出口不

得超過去年的水平、積極解決中國各種扭曲貿易政策、在Ｇ２０全球鋼鐵論壇上與美國積極合作

、與美國合作在世貿對中國的做法提出申訴及加強與美國的安全合作。（ｍｎ）

