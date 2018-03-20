《經濟通通訊社２０日專訊》優步（Ｕｂｅｒ）一輛自動駕駛汽車在美國亞利桑那州坦佩撞
斃一名女子，是首宗自動駕駛汽車造成的行人死亡事件。
優步發言人表示，已暫停坦佩、三藩市、匹茲堡及多倫多的自動駕駛汽車測試項目。坦佩警
方表示，該名女子是因亂過馬路而被優步汽車撞倒。
美國全國運輸安全委員會（ＮＴＳＢ）及美國全國高速公路交通安全委員會（ＮＨＴＳＡ）
均表示，已派團隊前往當地調查事件。（ｍｎ）
20/03/2018 08:47
《外企動向》優步汽車撞斃途人，為首宗涉及自動駕駛汽車致死事件
《經濟通通訊社２０日專訊》優步（Ｕｂｅｒ）一輛自動駕駛汽車在美國亞利桑那州坦佩撞
斃一名女子，是首宗自動駕駛汽車造成的行人死亡事件。
優步發言人表示，已暫停坦佩、三藩市、匹茲堡及多倫多的自動駕駛汽車測試項目。坦佩警
方表示，該名女子是因亂過馬路而被優步汽車撞倒。
美國全國運輸安全委員會（ＮＴＳＢ）及美國全國高速公路交通安全委員會（ＮＨＴＳＡ）
均表示，已派團隊前往當地調查事件。（ｍｎ）
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