《台股攻略－馮偉明》台股今日守住１１０００點

《台股攻略》台股今日調整回落，跌３６﹒０６點或０﹒３３％，收１１０１０﹒８４點，

成交金額為新台幣１０９６﹒８７億元。

臉書傳出個人資料外流，美股重挫，科技龍頭股大跌。台股盤中１１０００點大關失而復得

，蘋概股漲跌互見。台積電跌新台幣２元；市場傳出聯發科可能將成為博通新的收購對象，推升

指數漲超過２％；大立光跌新台幣１５５元，鴻海跌新台幣０﹒３元，可成升新台幣２﹒５元。

資金持續轉向中小型股，顯卡、被動、ＬＥＤ 及生物科技強勢吸金，被動元件今日再由國巨領

軍，國巨股價不僅再創歷史新高，更帶動九豪、大毅、奇力新、光頡、美磊、禾伸堂等也升超過

１％。顯卡族群撼訊續攻漲停，帶動承啟及映泰也同步亮燈，青雲也升超過４％。生技族群更是

百花齊放，商之器、科妍、台原藥、慧智、保瑞、康聯－ＫＹ等均亮燈漲停。ＬＥＤ旋群方面，

因市場傳出蘋果可能放棄ＯＬＥＤ改用ｍｉｎｉ ＬＥＤ，刺激大峽谷－ＫＹ、湯石照明及隆達

亮燈漲停，晶電也漲超過 １％。矽晶圓族群則看中美晶及環球晶表現，中美晶升逾５％，環球

晶也升近２％。

ＦＯＭＣ會議和特朗普貿易戰的發展動向將是影響本周股市的兩大變數。台股內資表現穩定

，若以上兩大變數沒有進一步惡化，預料指數將在１１０００點附近波動。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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