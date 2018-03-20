《談國論企－黎偉成》消費零售隨工業品出廠價回落態佳

《談國論企》中國的居民消費價格（ＣＰＩ）於２０１８年２月份同比和環比增長皆明顯上

升，乃受到特別是以（１）鮮菜、蛋類、水產品和鮮果食品煙酒等價格急漲的推動，相信是季節

性和偶發性因素所致，而（２）豬肉為主的畜肉類等價格持續下降，更重要為（３）工業生產者

出廠價格（ＰＰＩ）隨購進價減慢上升速度多時，加上（４）租金之回落，可望漸生壓抑通脹率

之效。但通貨價格保持穩步溫和上升之勢，與實體經濟穩中求進的基調，相匹配也，亦有利央行

更具彈性地處理貨幣政策工作。



＊鮮菜等價回升可增供應肉禽價格續回落＊



來自中國國家統計局最新資料：ＣＰＩ於２０１８年２月份同比增長２﹒９％（見表一），

相對於對上一個月的１﹒５％升幅大增凡１﹒４個百分點之普，使前兩個月的平均增幅達

２﹒２％，由是１－２月份的累計增長達２﹒２％（見表二），比２０１７年２月份只增

０﹒８％和１－２月份均增１﹒７％，分別高２﹒１個百分點及０﹒５個百分點，通貨價格再度

加提升，顯然不足以懼：

此因（甲）食品煙酒價格由近期之徐徐回落，突轉急走高，相信是受到偶發性的氣候影響供

應之所致：分類指數於２０１８年２月份同比增長３﹒６％，比１月份的０﹒２％升幅飆升凡

３﹒４個百分點之普，甚至比２０１７年２月份所升的１﹒９％多增１﹒７個百分點，乃受

（一）多個主要食品大漲價的刺激，特別是（Ｉ）鮮菜價格於２０１８年２月份大幅廿

１７﹒７％，而對上一個月１月則下降５﹒８％，使１－２月份的平均增長達１４％，而

２０１７年２月份及前２月更分別大幅下跌２６％與１％，主要受到天氣變化對菜蔬的種植生產

、供應和價格有重大影響。

此說非虛，可印證於（ＩＩ）鮮果分類指數亦升８﹒７％，比上年同期的２﹒１％多增

６﹒６個百分點，和使２０１８年１－２月份的累計升幅較２０１７年同期提高４﹒２個百分點

至７﹒６％。

更惹人注目者，為（ＩＩＩ）蛋類漲價甚劇，分類指數於是月份飆升２２﹒５％，使１－２

月份均增１８﹒２％，而２０１７年同期之跌１４﹒９％的情況；（ＩＶ）水產品，分類指數同

比上升８﹒７％和遠高於上年同期的２﹒２％達６﹒５個百分點，使前兩月的平均升幅達

５﹒６％和多增１﹒４個百分點。

但通貨還存在頗不少穩定因素，特別是（二）食品煙酒中之畜肉類及其製品價格持續下降，

分類指數於２０１８年２月份跌３﹒２％，跌幅即使低於１月份所下降５﹒９％，以及２０１７

年１２月份甚至１１月份的４﹒２％與４﹒８％，但仍為自２１０７年２月份以來的１３連跌，

其中（１）豬肉價格於２０１８年２月份跌７﹒３％，１月份的降幅為１０﹒６％，仍比

２０１７年２月份所跌的０﹒９％為大，為畜肉類及其製品分類指數連跌１３個月的最大的拉動

力量，可見政府鼓勵生豬飼養，加上飼料價格回落，使豬隻供應持續不斷增加，豬肉價格反覆下

調後維持於相對低格局持續不變，有利民生，而跌幅近期有所收窄。



＊租金水電燃料交通通信等價格保持較高＊



和（ＩＩ）居住分類指數中的租賃房房租於２０１８年２月份比增長２﹒３％，較１月份同

比增長２﹒９％，低０﹒６個百點，而相對於２０１７年２月份升３﹒３％，租務市場受到房地

產價格仍維持於相對高水平影響，同樣是不可忽視的民生問題。

至於（ＩＩＩ）服務分類指數，於２０１８年２月份達３﹒６％，高於對上一個月的

２﹒３％，和２０１７年２月份２﹒４％，民生所受壓力不輕之言未改。

我估計ＣＰＩ增長幅度於未來一段期間，仍可保持徐徐收窄的勢頭，理由為（Ａ）工業生產

者價格ＰＰＩ於２０１８年２份同比增長３﹒７％，比１月份的４﹒３％升幅低０﹒６個百分點

，保持對上一個月環比少增０﹒６個百分點佳態的同時，相對於上年同期的７﹒８％，更回落

４﹒１個百分點之普，２份同比與環比增速皆放緩，相信會在購進價格同比增長加快回落的情況

底下，保持雙降的良性發展態勢，特別是原材料等生產資料出廠價升勢明顯轉趨溫和，及食品、

衣著等出廠價低增長，可望降低以製造業為主的工業生產成本，紓緩居民的生活壓力，實體經濟

可穩中求進成長。而（Ｂ）菜等生產每每受到天氣的影響，價格因天氣變壞由跌轉升，亦可以因

情況好轉而升轉跌。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：居民消費價格同比增長



月份 同比增長 環比增減

（％） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２０１８年１月 ２﹒９ ＋１﹒４

２０１８年１月 １﹒５ －０﹒３

２０１７年１２月 １﹒８ ＋０﹒１

２０１７年１１月 １﹒７ －０﹒２

２０１７年１０月 １﹒９ ＋０﹒３

２０１７年 ９月 １﹒６ －０﹒２

２０１７年 ８月 １﹒８ ＋０﹒４

２０１７年 ７月 １﹒４ －０﹒１

２０１７年 ６月 １﹒５ 持平

２０１７年 ５月 １﹒５ ＋０﹒３

２０１７年 ４月 １﹒２ ＋０﹒３

２０１７年 ３月 ０﹒９ ＋０﹒１

２０１７年 ２月 ０﹒８ －１﹒８

２０１７年 １月 ２﹒５ ＋０﹒４

２０１６年１２月 ２﹒１ －０﹒２

２０１６年１１月 ２﹒３ ＋０﹒２

２０１６年１０月 ２﹒１ ＋０﹒２

２０１６年９月 １﹒９ ＋０﹒６

２０１６年８月 １﹒３ －０﹒５

２０１６年７月 １﹒８ －０﹒１

２０１６年６月 １﹒９ －０﹒１

２０１６年５月 ２﹒０ －０﹒３

２０１６年４月 ２﹒３ 持平

２０１５年１２月 １﹒６ ＋０﹒１

２０１４年１２月 １﹒５ ０﹒１

２０１３年１２月 ２﹒５ －０﹒５

２０１２年１２月 ２﹒５ ＋０﹒５

２０１１年１２月 ４﹒１ －０﹒３

２０１０年 ３﹒３

２００９年 －０﹒７

２００８年 ５﹒９

２００７年 ４﹒８

２００６年 １﹒５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表二：ＣＰＩ之季度平均同比長



季度 居民消費價格

（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１－２╱２０１８年 ２﹒２０

４Ｑ╱２０１７年 １﹒８０

３Ｑ╱２０１７年 １﹒６０

２Ｑ╱２０１７年 １﹒４０

１Ｑ╱２０１７年 １﹒４０

４Ｑ╱２０１６年 ２﹒１６

３Ｑ╱２０１６年 １﹒６６

２Ｑ╱２０１６年 ２﹒０６

１Ｑ╱２０１６年 ２﹒１３

４Ｑ╱２０１５年 １﹒４７

３Ｑ╱２０１５年 １﹒７３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：中國國家統計局

資料整理：黎偉成

