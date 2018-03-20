《異動股》李克強指歡迎科企回Ａ，舜宇升幅擴至逾７％強勢破頂

《經濟通通訊社２０日專訊》舜宇光學（０２３８２）升幅現擴至７﹒２１％，報

１５７﹒７元；成交約１１９８萬股，涉資１８﹒１２億元。盤中高見１５８元，創上市新高。

十三屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李克強率領副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉

鶴在人民大會堂會見採訪會議的中外記者。

李克強表示，過去一些「互聯網＋」的企業總是到海外上市，現在已經要求有關部門完善境

內上市的制度措施，歡迎他們回歸Ａ股，同時要為境內的創新創業企業上市創造更加有利的、符

合法律規定的條件。

近日內地改革ＩＰＯ，傳首批ＣＤＲ名單，在港上市的騰訊（００７００）和舜宇亦分別上

榜，而小米ＩＰＯ或細比例ＣＤＲ上Ａ股。報道指出，中證監有意引入ＣＤＲ的對象，是市值達

５０億美元或以上的公司。

內地財新網報道，證監會改革ＩＰＯ，採用ＣＤＲ（Ｃｈｉｎａ Ｄｅｐｏｓｉｔａｒｙ

Ｒｅｃｅｉｐｔ中國存托憑證）形式迎接新經濟企業。第一批入圍ＣＤＲ的名單共有８間企業，

除了百度、阿里巴巴、騰訊、京東（ＢＡＴＪ），還有攜程、微博、網易、以及舜宇。

騰訊明放榜前跌幅已收窄，僅跌０﹒１３％，報４６１﹒２元；成交約１１５０萬股，涉資

５２﹒８２億元。盤中最低見４５６元。（ｆｆ）

