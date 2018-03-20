【兩會直擊】李克強將率領四位副總理舉行中外記者會

《經濟通通訊社兩會採訪組２０日北京專電》１３屆人大會議今日上午閉幕，國務院總理李

克強將在閉幕會後會見中外記者。

據《經濟通通訊社》記者現場所見，此次安排跟過去有所不同，桌上名牌顯示，除了總理李

克強，四位新任副總理韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴也將出席這次記者會。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》

