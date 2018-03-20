【兩會直擊】習近平：準確貫徹一國兩制，增強港澳同胞國家意識

《經濟通通訊社兩會採訪組２０日北京專電》國家主席習近平在全國人大閉幕會上發表講話

指出，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格依

照憲法和基本法辦事，支持特別行政區政府和行政長官依法施政、積極作為，支持香港、澳門融

入國家發展大局，增強香港、澳門同胞的國家意識和愛國精神，維護香港、澳門長期繁榮穩定。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》

