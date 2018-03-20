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即市新聞

20/03/2018 12:45

《午市前瞻》美股跌穿五十天線，港股若守三萬一沽壓將有所減輕

　　《經濟通通訊社２０日專訊》市場觀望聯儲局今日起一連兩議息會議，加上社交媒體臉書（
Ｆａｃｅｂｏｏｏｋ）涉嫌不當地使用數據，牽動科技股走低。美股周一（１９日）全線下跌。
港股今早隨外圍低開１９８點報３１３１５，未幾平保（０２３１８）、騰訊
（００７００）等重磅藍籌股齊齊走低，拖累港股最多跌３３０點低見３１１８３點，失守５０
天線（約３１３９１點）。最終港股午收報３１３４４點，跌１６９點或０﹒５４％。半日主板
成交６６７﹒１６億元。

＊內險股受壓平保跌１％，舜宇績佳抽高逾４％＊
　
　　內險股受壓，平保今日放榜，半日跌１﹒０４％，報９０﹒５５元；財險（０２３２８）跌
０﹒８６％，報１６﹒０８元；國壽（０２６２８）跌１﹒０８％，報２２﹒８５元。
　　其他藍籌股方面，騰訊跌０﹒３５％，報４６０﹒２元；舜宇（０２３８２）去年多賺
１﹒２８倍，並獲大和及富瑞唱好，半日漲４﹒１５％，報１５３﹒２元，為半日升幅最大恆指
成分股；吉利（００１７５）將於明天（２１日）公布全年業績，並獲匯證維持目標價３０元及
「買入」評級，半日跌０﹒１９％，報２６﹒８５元。
　　油價周一（１９日）下滑，惟「三桶油」午後急起直追，中石化（００３８６）升
０﹒４６％，報６﹒５４元；中石油（００８５７）跌０﹒５６％，報５﹒３１元；中海油
（００８８３）升１﹒０６％，報１１﹒４６元。
　　港華燃氣（０１０８３）去年多賺４０％至１３﹒６５億元，半日揚６﹒２１％，報
６﹒８４元。
　　北京首２月商品房銷售面積少近六成，內房股偏軟，萬科（０２２０２）跌２﹒９９％，報
３２﹒４元；中海外（００６８８）跌０﹒３６％，報２７﹒６５元；恆大（０３３３３）跟跌
１﹒３８％，報２４﹒９５元。
　
＊世界華文再炒高近３３％，十三集團漲約５％＊

　　消息指毛記葵涌（０１７１６）孖展暫超購２９００倍，世界華文媒體（００６８５）炒高
３２﹒８１％，報２﹒５５元；惟萬華媒體（００４２６）跌１﹒９４％，報１﹒５２元。
　　軟件股逆市跑出，金蝶國際（００２６８）抽高７﹒８４％，報７﹒９８元；金山軟件
（０３８８８）漲２﹒７４％，報２９﹒９５元。
　　十三集團（００５７７）「一供十」獲約九成認購，半日揚４﹒９５％，報１﹒０６元。

＊陳錦興：留意平保派息及分拆公布＊

　　本周多隻重磅藍籌股陸續公布業績，但恆指隨圍走低，一度跌超過３００點，英皇證券研究
部總監陳錦興對《經濟通通訊社》表示，近期美股不穩，受累早前特朗普的政治醜聞，以及
Ｆａｃｅｂｏｏｋ用戶資料擬被不當使用的消息，拖累美股跌穿五十天平均線，港股難免跟隨受
沽壓。而重磅股業績的炒作雖未能令恆指止跌，但相信有關消息已發揮一定作用，否則恆指跌幅
或更大。他認為港股後市將維持約３１２００至３１５００點水平窄幅波動。港股若守得住
３１０００點支持位，相信市場沽壓將有所改善。
　　平保將於今日放榜，市場早已預期平保去年業績表現理想，故無預料有驚喜，但相信可留意
派息是否理想、或會否分派特息，以及管理層會否公布旗下平安醫療健康、陸金所分拆上市等。
（ｇｌ、ｇｖ）

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