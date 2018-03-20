《美元走勢－羅明立》ｆｂ重挫美股美元，市場觀望聯儲議息

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒３５ １０５﹒９８ １０６﹒２９

歐元╱美元 １﹒２３５０ １﹒２３３３ １﹒２３３６

英鎊╱美元 １﹒４０４８ １﹒４０１９ １﹒４０２７

美元╱瑞郎 ０﹒９５２３ ０﹒９５０６ ０﹒９５２１

美元╱港元 ７﹒８４４４ ７﹒８４１４ ７﹒８４３５

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《美元走勢》根據《紐約時報》，Ｆａｃｅｂｏｏｋ的數據可能在上次美國總統大選時洩露

給特朗普的數據分析公司Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ Ａｎａｌｙｔｉｃａ，用來分析選民意向，超過

５０００萬名用戶受到影響，是Ｆａｃｅｂｏｏｋ成立以來最大的數據洩密。

事件令市場擔心美國政府會對科技公司加強監管，消息令一眾科技股下挫，拖累美股下跌，

三大指數都下跌超過１％。美元匯價亦受到拖累，美匯指數昨晚（１９日）跌至８９﹒７６水平

。市場都在等待周二（２０日）開始一連兩天的美聯儲議息會議，美匯仍維持於近期波幅範圍內

。



＊觀望聯儲議息，短期區間交易＊



昨日數據只有歐元區的貿易帳，經季節性調整後，１月錄得１９９億歐元的盈餘，但少於市

場預期的２２５億歐元盈餘，雖然數據未如理想，但歐元匯價昨日趁美元下跌而反彈，結果３日

的連續下跌，歐元美元昨重上１﹒２３水平，今早（２０日）在１﹒２３５０附近。即市的支持

和阻力分別在１﹒２３及１﹒２３８０，由於美聯儲議息臨近，市場多抱觀望態度，短線可作區

間交易。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒３０ １０５﹒１０ １０６﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２３００ １﹒２４３０ １﹒２２５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

