  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/03/2018 16:32

【本港經濟】本港２月基本通脹率３﹒１％，創年半新高並高於預期

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年２月份整體消
費物價與一年前同月比較，上升３﹒１％，較今年１月份的相應升幅（１﹒７％）為高。剔除所
有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年２月份的按年升幅（即基本通脹率）亦
為３﹒１％，同樣高於１月份的１﹒７％，今年２月通脹率為２０１６年８月以來最高，而且亦
比巿場預期的２。２％高。
　　物價升幅擴大主要由於兩年間農曆新年在不同的月份出現，今年在２月中，而去年則在１月
底，導致２月份旅遊費用有顯著的按年升幅。若以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響
，綜合消費物價指數按年升２﹒４％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，今年首兩個月合併
計算的綜合消費物價指數亦較一年前同期上升２﹒３％。

＊首兩個月通脹率上升受短暫性因素影響＊

　　政府發言人表示，今年首兩個月合計的通脹率上升，當中有一些短暫因素的影響，包括因為
一年前燃料費特別回扣造成比較基數較低，令電費在今年首兩個月按年急升，以及今年２月因惡
劣天氣導致新鮮蔬菜價格上升。首兩個月合計，旅遊費用按年升幅擴大亦是通脹率上升的部分原
因。發言人估計，基本通脹壓力或會在今年內有所上升，但預計將保持在溫和的水平。
　　在各類消費物價指數組成項目中，價格在今年２月份錄得按年升幅的類別包括電力、燃氣及
水（在綜合消費物價指數中上升１０﹒９％）、食品（不包括外出用膳）（上升４﹒６％）和住
屋（升２﹒５％）等。另一方面，耐用物品的價格在月內錄得按年跌幅（下跌２﹒８％）。
（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道20/03/2018
【兩會直擊】李克強：貿易戰沒好處 冀美國放寬對華高技術等出口
生財有道20/03/2018
【兩會直擊】李克強：中國開放改革新變化就是門會愈開愈大
生財有道20/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－吉利】盈利增長動力 還看領克品牌銷售反應
剖析天下20/03/2018
美國通脹放緩，加息憂慮暫緩
國際動態20/03/2018
普京4度任總統 「不會掌權至100歲」
生財有道19/03/2018
【人行換帥】大和：是否跟隨聯儲步伐 易綱將臨艱難抉擇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 86
暢所欲妍 ． 屈穎妍
今天犧牲一棵樹 28 新文章
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
小薯茶水間 NEW
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 5
健康大晒 NEW
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 4
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
打工秘笈
【用Hi定Dear好？ 】5種最百搭的商業Email開場白 2
我家私房菜 ． 韋太
【一點也不腥】北菇棉花雞 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
天天咖啡 可增大腸癌存活率 1
政是有心 ． 余君雋
夠膽燒無膽認 敢去參選唔肯認輸 9
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【關係篇】遇不上心目中的好男人，只好選擇和一個女人拍拖？ 7
陶冬天下 ． 陶冬
中美貿易戰 1
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場八卦陣】返工唔敢剪頭髮「我怕大家問起我！」 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
【不得不信】生肖相沖 影響見工？ 2
走肉廚房 ． Cathy Lee
【我很醜，但我很清甜】金菇醬爆娃娃菜 6
女子愛財 ． 唐德玲
債券vs債券基金 1
What's On
【運動新手裝備】打造全新Sport Style！20款注目春夏運動新品推介
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休人士要知道的預算案重點
足球俱樂部 ． 主教練
英超三雄敗走歐聯 足總杯成救命稻草？ 1
行政人員
騰訊創始人 陳一丹42歲退休辦學 1
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 7
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【DIVA Channel】賞睇《黃金花》

【DIVA Channel】賞 Taste of Hong Kong門票及The Singleton of Glen Ord 15年威士忌品酒券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊