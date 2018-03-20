【本港經濟】本港２月基本通脹率３﹒１％，創年半新高並高於預期

《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年２月份整體消

費物價與一年前同月比較，上升３﹒１％，較今年１月份的相應升幅（１﹒７％）為高。剔除所

有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年２月份的按年升幅（即基本通脹率）亦

為３﹒１％，同樣高於１月份的１﹒７％，今年２月通脹率為２０１６年８月以來最高，而且亦

比巿場預期的２。２％高。

物價升幅擴大主要由於兩年間農曆新年在不同的月份出現，今年在２月中，而去年則在１月

底，導致２月份旅遊費用有顯著的按年升幅。若以今年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響

，綜合消費物價指數按年升２﹒４％。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，今年首兩個月合併

計算的綜合消費物價指數亦較一年前同期上升２﹒３％。



＊首兩個月通脹率上升受短暫性因素影響＊



政府發言人表示，今年首兩個月合計的通脹率上升，當中有一些短暫因素的影響，包括因為

一年前燃料費特別回扣造成比較基數較低，令電費在今年首兩個月按年急升，以及今年２月因惡

劣天氣導致新鮮蔬菜價格上升。首兩個月合計，旅遊費用按年升幅擴大亦是通脹率上升的部分原

因。發言人估計，基本通脹壓力或會在今年內有所上升，但預計將保持在溫和的水平。

在各類消費物價指數組成項目中，價格在今年２月份錄得按年升幅的類別包括電力、燃氣及

水（在綜合消費物價指數中上升１０﹒９％）、食品（不包括外出用膳）（上升４﹒６％）和住

屋（升２﹒５％）等。另一方面，耐用物品的價格在月內錄得按年跌幅（下跌２﹒８％）。

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