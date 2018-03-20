平保去年盈利勝預期，新業務價值增３３％，淨投資收益率５﹒８％

《經濟通通訊社２０日專訊》中國平安（０２３１８）公布，去年度淨利潤為８９０﹒８８

億元（人民幣．下同），按年增長４２﹒８％，勝預期。當中，壽險及健康險新業務價值達６７

３﹒５７億元，同比增長３２﹒６％。代理人規模１３８﹒６萬，較年初增長２４﹒８％，人均

首年規模保費同比增長７﹒１％。

壽險及健康險業務的淨投資收益為１０７８﹒２７億元，按年增長１４﹒１％；淨投資收益

率５﹒８％，下降０﹒２個百分點，主要受債券類資產的利息率及基金分紅收入下降的影響。總

投資收益１１３８﹒１１億元，升３４﹒１％，受益於資本市場回暖，總投資收益率為６﹒１％

，同比上升０﹒８個百分點。

集團綜合償付能力充足率為２１４﹒９％，按年升４﹒９個百分點。

平保又提到，陸金所控股在財富管理、消費金融及機構間交易等業務領域保持快速發展，截

至去年末，資產管理規模達４６１６﹒９９億元，較年初增長５﹒３％；管理貸款餘額２８８４

﹒３４億元，較年初增長９６﹒７％，並首次實現全年整體盈利。

管理層在業績報告中表示，將依托技術、人才、資金、場景、數據等方面的獨有競爭優勢，

實現「金融＋生態」轉型，讓科技成為平安新的引擎和盈利增長點。（ｃｈ）

