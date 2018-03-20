《經濟通通訊社２０日專訊》碧桂園（０２００７）公布截至２０１７年底全年業績，純利
按年增１﹒２６倍至２６０﹒６４億元（人民幣．下同）。每股基本盈利１２２﹒８分。派末期
息２４﹒９５分，按年增長１４４﹒６％。全年合計每股派息３９﹒９７分，同比增長
１３３﹒５％。
期內收入２２６９億元，按年增４８﹒２％；毛利５８７﹒９億元，升８２﹒４％。
（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
20/03/2018 12:30
《神州民企》碧桂園純利增１﹒３倍至２６１億元，息２４﹒９５分
《經濟通通訊社２０日專訊》碧桂園（０２００７）公布截至２０１７年底全年業績，純利
按年增１﹒２６倍至２６０﹒６４億元（人民幣．下同）。每股基本盈利１２２﹒８分。派末期
息２４﹒９５分，按年增長１４４﹒６％。全年合計每股派息３９﹒９７分，同比增長
１３３﹒５％。
期內收入２２６９億元，按年增４８﹒２％；毛利５８７﹒９億元，升８２﹒４％。
（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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