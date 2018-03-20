《再戰明天》聯儲局展開兩天決策會議，騰訊和吉利派業績

《經濟通通訊社２０日專訊》明晨，美國聯儲局展開為期兩天的決策會議。日股明日假期休

市。



＊聯儲局展開為期兩天的決策會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨，美國聯邦儲備理事會（ＦＥＤ）的聯邦公開市場委

員會（ＦＯＭＣ）開始為期兩的日利率政策會議。

本港時間明晨４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。

４：００ａｍ，奧地利財長Ｈａｒｔｗｉｇ Ｌｏｅｇｅｒ就預算發表講話。

明早，日本央行兩位新任副總裁若田部昌澄和雨宮正佳舉行上任記者會。此外，韓國央行總

裁李柱烈連任提名國會確認聽證會。

１０：３０ａｍ，澳洲央行國際部門副主管Ｍａｔｔｈｅｗ Ｂｏｇｅ發表演說。

明日，歐洲央行管理委員會會議，沒有利率宣布計劃。此外，印尼央行理事會會議（至３月

２２日）



＊日股假期休市＊



明日，日股因假期休市。

在數據方面，明午４：００ｐｍ，瑞士公布２月貨幣供應Ｍ３。



＊騰訊和吉利派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）、保

利置業（００１１９）、中廣核新能源（０００１２）、北京京客隆（００８１４）、金山軟件

（０３８８８）、保利置業集團（００１１９）、遠洋集團（０３３７７）、電視廣播

（００５１１）、眾安房產（００６７２）、中裕燃氣（０３６３３）和周黑鴨（０１４５８）

和華潤啤酒（００２９１）。

恆盛地產（００８４５）開股東特別大會。（ｈｏ）

