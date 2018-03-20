《經濟通通訊社２０日專訊》康師傅控股（００３２２）公布截至去年底止全年業績，純利
為１８﹒１９億元（人民幣．下同），按年升５６﹒６％。每股基本盈利為３２﹒４５分，末期
股息每股２﹒４９美仙。
收益為５８９﹒５４億元，按年升６﹒１％。毛利為１７３﹒３８億元，按年升０﹒２３％
。ＥＢＩＴＤＡ７２億元，升１０％，毛利率升１﹒８６個百分點至２９﹒４１％。（ｌｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
20/03/2018 12:07
康師傅去年純利升５７％至１８﹒２億人幣，派息２﹒４９美仙
《經濟通通訊社２０日專訊》康師傅控股（００３２２）公布截至去年底止全年業績，純利
為１８﹒１９億元（人民幣．下同），按年升５６﹒６％。每股基本盈利為３２﹒４５分，末期
股息每股２﹒４９美仙。
收益為５８９﹒５４億元，按年升６﹒１％。毛利為１７３﹒３８億元，按年升０﹒２３％
。ＥＢＩＴＤＡ７２億元，升１０％，毛利率升１﹒８６個百分點至２９﹒４１％。（ｌｙ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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