康師傅去年純利升５７％至１８﹒２億人幣，派息２﹒４９美仙

《經濟通通訊社２０日專訊》康師傅控股（００３２２）公布截至去年底止全年業績，純利

為１８﹒１９億元（人民幣．下同），按年升５６﹒６％。每股基本盈利為３２﹒４５分，末期

股息每股２﹒４９美仙。

收益為５８９﹒５４億元，按年升６﹒１％。毛利為１７３﹒３８億元，按年升０﹒２３％

。ＥＢＩＴＤＡ７２億元，升１０％，毛利率升１﹒８６個百分點至２９﹒４１％。（ｌｙ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

