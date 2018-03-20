《真知灼見－溫灼培》歐盟或可避過與美國間的貿易磨擦

《真知灼見》美股道指昨晚（１９日）大跌３３５點或１﹒３５％，而納指跌幅更大，達

１﹒８４％，咎其原因有好幾個。首先，市場擔心歐盟正計劃對科技巨企徵收數碼稅。另外，有

報道指５０００萬名Ｆａｃｅｂｏｏｋ用戶的數據被分析公司利用，支持特朗普在２０１６年總

統選舉，消息令Ｆａｃｅｂｏｏｋ同其他相關科技股價下跌。其三，到現在歐盟仍未得到進口美

國的鋼材及鋁獲關稅豁免。由於現在距離周五（２３日）的正式執行有關稅項的日期愈來愈近，

歐美貿易紛爭憂慮令市場擔心。最後，市場亦擔心聯儲局或於本周議息會議後，暗示加大加息步

伐，這同時拖累了市場走勢。



＊美歐會在限期前峰迴路轉嗎？＊



回看昨晚於阿根廷舉行的Ｇ２０財長及中央銀行行長首天會議。據了解，會上談論了環球經

濟狀況、資金流、加密貨幣及如何制止企業逃稅等；但重點仍在國際間的貿易問題上。美國財長

指，特朗普政府很相信自由貿易，但揚言美國不會放棄其本國利益去維護現存的自由貿易機制。

Ｇ２０第二天大會將於今晚繼續，也是最後一天的會議。另外，據法國財長所指，繼昨晚與美國

財長會面後，他有信心美國會給予歐盟在進口美國的鋼材及鋁關稅豁免。他又指，美國推出有關

稅項似乎只是針對中國把大量鋼材傾銷到美國。未知以上只是法國財長一廂情願的想法，還是美

國真的會給予歐盟豁免；而相信事件很快會有答案。



＊英歐達成脫歐過度期協議＊



昨晚，歐盟首席談判代表巴尼耶與英國「脫歐」事務大臣戴維斯（Ｄａｖｉｄ Ｄａｖｉｓ

）談判後達成了協議，當英國在明年３月底「脫歐」後，將會有２１個月的過渡期，直至

２０２０年底。至於有關協議將有望在本周四（２２日）、五（２３日）舉行的歐盟峰會通過。

市場以此為由，刺激了昨晚英鎊匯價上升，今早於亞洲市場報１﹒４０２４美元。不過，筆者認

為即使通過過度期的協議這也沒甚麼大不了，重點在於英國能否保留在單一市場及北愛爾蘭的邊

境問題上，這些重點至今仍難解決。



＊端視聯儲一連兩天會議＊



最後提提大家，今晚（２０日）聯儲局將會開始其一連兩天的議息會議，而有關會議結果將

會於周四（２２日），本港時間凌晨２：００公布。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

