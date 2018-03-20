《宏觀有法－艾麗西亞》理財新哲學：增開支，房屋醫療問題僅略提

《宏觀有法》積穀防饑雖然有必要，但問題的另一面為是否應該無止境地累積儲備。香港政

府預計本年度財政盈餘將達到創紀錄的１３８０億港元，高達ＧＤＰ的５﹒２％，在此背景下，

香港新一屆政府宣布首份預算時目標明確，並以「理財新哲學」形容將會增加支出。從表面數字

看來，公共開支實際增長將會從去年的４﹒４％增加至１４﹒１％，政府似乎兌現增加支出的承

諾，但我們關注的是支出的走向。

公眾對「理財新哲學」的理解似乎與香港兩個最急需處理的社會問題掛勾，即與住房和醫療

保健有關，但兩者支出卻只有小幅增加。相反地，教育和社會凝聚的支出佔比大幅增加。此外，

走向多元經濟一直是政府的目標，創新科技於今年的預算案的次序甚至處於四大產業（即金融服

務、貿易及物流、旅遊和工商業支援及專業服務）前面，但香港政府亦不忘帶來支持金融業的新

政策，除了已引起廣泛注意的同股不同權外，還提出補貼首次債券發行人及綠色金融等政策。

住房醫療問題上僅蜻蜓點水

我們認為支持發展教育及新興行業看起來的確對香港未來有所幫助，然而就香港社會關注的

主要問題而言，這顯然令人失望。除了重點關注的領域外，政府似乎更優先考慮安全和行政管理

，而不是住房和健康的緊逼問題。具體來說，住房問題的語調與去年相比幾乎毫無變化。就數字

而言，政府維持未來五年內建設十萬間公共房屋的目標。換而言之，新增住宅單位供應量有機會

超過新增本地家庭數目，但前提為政府房屋計畫真正實施，尤其是在各種因素不變之下，我們很

難認為這次會有所不同。一直以來，實際私人房屋完工量一直以來低於預測值，而上屆政府亦未

能兌現建造７﹒５萬個公屋單位的承諾，僅達到６﹒４５萬套。

另一個香港逼在眉睫的結構性問題是醫療和人口老化加快，香港６５歲以上人口將從

２０１７年的１６％升至２０３０年的２６％。我們預計在醫療問題上應該有更強的措施，但這

部分的政府支出總額比重卻從１４％降至１３％。雖然醫療實際支出增長７﹒７％，但這遠低於

政府平均支出增長１４﹒１％。



＊金錢並非成功創新的唯一因素＊



然而，除了香港的融資優勢之外，政府應該明白基建或商業物業並非為研發帶來成功的唯一

因素，優秀的人才及創業友好的政策同等重要，甚至更重要，其中一個例子為很難想像初創公司

於香港開設銀行帳戶其實極度困難。如果不意識到根本問題，資源只會帶來另一個房地產項目，

或是資金沒有分配到真正的創新項目，這使得香港在與深圳競爭處於困境。

總而言之，「理財新哲學」看似放眼未來而非著眼現在。政府增加支持教育、科技創新及金

融市場支出，但對於香港時下急需處理的社會問題只採取蜻蜓點水的取態，對於住房和醫療問題

基本上毫無作為。《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾麗西亞》

