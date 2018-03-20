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即市新聞

20/03/2018 10:47

《匯海澤言－葉澤恆》美元走勢隨時爆邊，憂避險市再現日圓仍強勢

　　《匯海澤言》本星期美元的焦點主要在貿易戰、聯儲局議息及通俄門事件。貿易戰方面，似
乎Ｇ２０峰會已經把這個議題冷處理，主因大家已經明白特朗普真正要打擊的對象是中國。加墨
兩個北美國家獲得暫時括免徵稅，特朗普又開出條件，若歐盟肯與美國對中國施壓，可以獲得豁
免，明顯矛頭是對準中國。至於通俄門方面，相信特朗普被揭的醜聞越多，不利他的執政。但真
正可能影響美元近期走勢的是，聯儲局本星期議息。大家目前焦點在三方面，經濟與利率走勢的
評估；利率點陣圖；及鮑威爾首次主持記者會的講話字眼。但要留意聯儲局縮表進程，可能會有
所改變，故美元有機會隨時爆邊。料美匯指數暫時在８９至９１﹒３水平上落。

＊美元走勢隨時爆邊，歐元高企及貿易戰不利歐元＊

　　美國本星期將會把全球進口的鋼鐵及鋁材徵收關稅，而美國向歐盟開出的條件是，若肯與美
國一起對中國施壓的話，歐洲可以豁免有關徵稅。中國近年與歐洲國家的關係密切，反而與美國
的關係越行越遠。若美國與歐洲打貿易戰，究竟歐洲會即時還擊，還是由於涉及的貿易金額不大
，故當作算吧，將影響歐洲經濟及與美國的關係。歐元兌美元持續高企，亦不利歐元表現。因此
，若歐元兌美元回落至１﹒２０水平，似乎是較合理，而阻力仍然在１﹒２４水平。

＊英國與歐盟達成脫歐過渡期協議，料短時間利好英鎊表現＊

　　歐盟及英國在脫歐過波期問題上達成協議，除了愛爾蘭問題外，歐盟與英國在退歐過渡期、
公民權利、財務結算方面達成共識。英國將繼續遵守所有歐盟規則至２０２０年底，但對有關歐
盟未來的決定沒有任何話語權。若這情況下，對英鎊匯價短期有刺激作用。但要留意，由於英國
脫歐可能損失數以十萬計的高薪職位，對英國經濟的影響不容忽視。因此，預料英鎊兌美元在
１﹒４２前阻力較大。

＊日本政府醜聞升溫或令日圓回軟＊

　　美日匯率問題，目前已非憑匯市可以解決。投資者今年的投資入市意欲較丈審慎，而且美國
十年債息升至近３厘水平，將影響投資市對高風險資產的取態，令日圓持續強勢。另外，安倍太
太及財務省涉及政治醜聞，不利安倍下半年連任黨魁的機會。投資者亦可能憂慮他的繼任人對日
圓走勢的取態，故日圓匯價可能持續強勢，再加上避險因素，料美元兌日圓或下試１００至
１０２水平的機會較大。《康證投資研究部環球市場高級分析員　葉澤恆》

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