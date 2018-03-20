重磅股走勢各異，港股窄幅升３６點收３１５４９，成交１２３５億

《經濟通通訊社２０日專訊》美國科技股昨日（１９日）接連急挫下，加上市場觀望聯儲局

議息後聲明，美股全線下瀉，道指跌３３５點，報２４６１０點；標指跌３９點，報２７１２；

納指重挫１３７點，報７３４４點。港股夜期及ＡＤＲ亦相繼受外圍拖累，港股今早低開１９８

點後跌勢未止，多隻重磅股早段均持續遇沽壓，港股最多急挫３３０點，低見３１１８３點。不

過，受國務院總理李克強歡迎科網巨企回Ａ等消息帶動，港股科網股亦見有買盤支持，舜宇

（０２３８２）更成功破頂，騰訊（００７００）績前亦有追捧，港股午後重拾升勢，最多升

６２點，高見３１５７６，惟收市前部分重磅股走勢轉弱，港股升幅收窄至３６點或０﹒１１％

，報３１５４９點。主板成交１２３４﹒８１億元，按日升１６﹒２％。

國指跌６３點或０﹒５％，報１２５９７點。滬指升１１點或０﹒３５％，報３２９０點。



＊內險回軟平保績前受壓，石藥綠葉急漲逾一成＊



內險股全線受壓，平保（０２３１８）將於今日收市後放榜，全日軟０﹒２７％，報

９１﹒２５元；財險（０２３２８）跌０﹒４９％，報１６﹒１４元；國壽（０２６２８）跌

０﹒４３％，報２３元。太平（００９６６）挫１﹒１４％，報３０﹒３５元。

舜宇昨日收市後放榜，去年多賺１﹒２８倍，表現較市場預期理想，並獲大和及富瑞唱好，

全日最多急漲９﹒６％，高見１６１﹒２元破頂，全日升８﹒６％，報１５９﹒８元，為表現最

好藍籌。瑞聲（０２０１８）緊隨其後，漲４﹒４７％，報１５９元。通達（００６９８）昨日

低見１﹒６８元兼創一年半新低後，並於昨日收市後放榜，雖去年僅多賺０﹒２％，但今日反彈

５﹒３３％，報１﹒７８元。

醫藥股強勢，石藥（０１０９３）去年多賺３２％，績後更獲多間大行升目標價，全日急升

１１﹒３９％，報２２﹒５元，為表現最好國指成分股。綠葉（０２１８６）表現跑贏同業，急

漲１１﹒９９％，報７﹒９４元。康哲藥業（００８６７）揚７﹒８３％，報１９元。復星醫藥

（０２１９６）升７﹒４％，報５３﹒８元。



＊港交所三連跌挫逾半成，加息憂慮收息股下挫＊



重磅股個別發展，騰訊明日放榜，全日走高１﹒０４％，報４６６﹒６元。市傳沙特阿美計

劃僅在本國上市，港交所（００３８８）跌１﹒０８％，報２７４元，並連跌三日累跌５﹒４％

。匯控（００００５）軟０﹒２６％，報７６﹒９５元。友邦（０１２９９）升１﹒１８％，報

６８﹒８元。中移動（００９４１）升０﹒２１％，報７２﹒８５元。

北京首２月商品房銷售面積少近六成，內房股個別發展，萬科（０２２０２）跌２﹒２５％

，報３２﹒６５元；中海外（００６８８）漲０﹒１８％，報２７﹒８元；恆大（０３３３３）

揚０﹒３９％，報２５﹒４元。潤地（０１１０９）升０﹒７１％，報２８﹒５５元。融創

（０１９１８）漲０﹒６６％，報３０﹒３５元。

市場普遍預計聯儲局會加息０﹒２５厘，拖累收息股表現，新世界（０００１７）挫

１﹒５４％，報１１﹒５４元，為表現最差藍籌。領展（００８２３）緊隨其後，跌

１﹒４５％，報６８﹒２元。信置（０００８３）軟０﹒８８％，報１３﹒４６元。恆地

（０００１２）走低０﹒６６％，報５２﹒６５元。港鐵（０００６６）軟０﹒４６％，報

４２﹒９５元。

毛記葵涌（０１７１６）招股反應持續升溫，市場消息指，綜合８間券商數據顯示，毛記葵

涌招股首兩日累計孖展額達２３５億元，相當於超購２９００倍。世界華文媒體（００６８５）

間接持毛記葵涌約一成股權，昨日爆升１﹒６７倍後，今再飆高４０﹒１％，報２﹒６９元。鐵

貨（０１０２９）發盈喜，料２０１７年度業績虧轉盈，將錄得可觀溢利，全日急升

２８﹒２５％，報０﹒２２７元。（ｔｔ）

