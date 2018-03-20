  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/03/2018 16:11

重磅股走勢各異，港股窄幅升３６點收３１５４９，成交１２３５億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國科技股昨日（１９日）接連急挫下，加上市場觀望聯儲局
議息後聲明，美股全線下瀉，道指跌３３５點，報２４６１０點；標指跌３９點，報２７１２；
納指重挫１３７點，報７３４４點。港股夜期及ＡＤＲ亦相繼受外圍拖累，港股今早低開１９８
點後跌勢未止，多隻重磅股早段均持續遇沽壓，港股最多急挫３３０點，低見３１１８３點。不
過，受國務院總理李克強歡迎科網巨企回Ａ等消息帶動，港股科網股亦見有買盤支持，舜宇
（０２３８２）更成功破頂，騰訊（００７００）績前亦有追捧，港股午後重拾升勢，最多升
６２點，高見３１５７６，惟收市前部分重磅股走勢轉弱，港股升幅收窄至３６點或０﹒１１％
，報３１５４９點。主板成交１２３４﹒８１億元，按日升１６﹒２％。
　　國指跌６３點或０﹒５％，報１２５９７點。滬指升１１點或０﹒３５％，報３２９０點。

＊內險回軟平保績前受壓，石藥綠葉急漲逾一成＊

　　內險股全線受壓，平保（０２３１８）將於今日收市後放榜，全日軟０﹒２７％，報
９１﹒２５元；財險（０２３２８）跌０﹒４９％，報１６﹒１４元；國壽（０２６２８）跌
０﹒４３％，報２３元。太平（００９６６）挫１﹒１４％，報３０﹒３５元。
　　舜宇昨日收市後放榜，去年多賺１﹒２８倍，表現較市場預期理想，並獲大和及富瑞唱好，
全日最多急漲９﹒６％，高見１６１﹒２元破頂，全日升８﹒６％，報１５９﹒８元，為表現最
好藍籌。瑞聲（０２０１８）緊隨其後，漲４﹒４７％，報１５９元。通達（００６９８）昨日
低見１﹒６８元兼創一年半新低後，並於昨日收市後放榜，雖去年僅多賺０﹒２％，但今日反彈
５﹒３３％，報１﹒７８元。
　　醫藥股強勢，石藥（０１０９３）去年多賺３２％，績後更獲多間大行升目標價，全日急升
１１﹒３９％，報２２﹒５元，為表現最好國指成分股。綠葉（０２１８６）表現跑贏同業，急
漲１１﹒９９％，報７﹒９４元。康哲藥業（００８６７）揚７﹒８３％，報１９元。復星醫藥
（０２１９６）升７﹒４％，報５３﹒８元。

＊港交所三連跌挫逾半成，加息憂慮收息股下挫＊

　　重磅股個別發展，騰訊明日放榜，全日走高１﹒０４％，報４６６﹒６元。市傳沙特阿美計
劃僅在本國上市，港交所（００３８８）跌１﹒０８％，報２７４元，並連跌三日累跌５﹒４％
。匯控（００００５）軟０﹒２６％，報７６﹒９５元。友邦（０１２９９）升１﹒１８％，報
６８﹒８元。中移動（００９４１）升０﹒２１％，報７２﹒８５元。
　　北京首２月商品房銷售面積少近六成，內房股個別發展，萬科（０２２０２）跌２﹒２５％
，報３２﹒６５元；中海外（００６８８）漲０﹒１８％，報２７﹒８元；恆大（０３３３３）
揚０﹒３９％，報２５﹒４元。潤地（０１１０９）升０﹒７１％，報２８﹒５５元。融創
（０１９１８）漲０﹒６６％，報３０﹒３５元。
　　市場普遍預計聯儲局會加息０﹒２５厘，拖累收息股表現，新世界（０００１７）挫
１﹒５４％，報１１﹒５４元，為表現最差藍籌。領展（００８２３）緊隨其後，跌
１﹒４５％，報６８﹒２元。信置（０００８３）軟０﹒８８％，報１３﹒４６元。恆地
（０００１２）走低０﹒６６％，報５２﹒６５元。港鐵（０００６６）軟０﹒４６％，報
４２﹒９５元。
　　毛記葵涌（０１７１６）招股反應持續升溫，市場消息指，綜合８間券商數據顯示，毛記葵
涌招股首兩日累計孖展額達２３５億元，相當於超購２９００倍。世界華文媒體（００６８５）
間接持毛記葵涌約一成股權，昨日爆升１﹒６７倍後，今再飆高４０﹒１％，報２﹒６９元。鐵
貨（０１０２９）發盈喜，料２０１７年度業績虧轉盈，將錄得可觀溢利，全日急升
２８﹒２５％，報０﹒２２７元。（ｔｔ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道20/03/2018
【兩會直擊】李克強：貿易戰沒好處 冀美國放寬對華高技術等出口
生財有道20/03/2018
【兩會直擊】李克強：中國開放改革新變化就是門會愈開愈大
生財有道20/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－吉利】盈利增長動力 還看領克品牌銷售反應
剖析天下20/03/2018
美國通脹放緩，加息憂慮暫緩
國際動態20/03/2018
普京4度任總統 「不會掌權至100歲」
生財有道19/03/2018
【人行換帥】大和：是否跟隨聯儲步伐 易綱將臨艱難抉擇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 86
暢所欲妍 ． 屈穎妍
今天犧牲一棵樹 28 新文章
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
小薯茶水間 NEW
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 5
健康大晒 NEW
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 4
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
打工秘笈
【用Hi定Dear好？ 】5種最百搭的商業Email開場白 2
我家私房菜 ． 韋太
【一點也不腥】北菇棉花雞 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
天天咖啡 可增大腸癌存活率 1
政是有心 ． 余君雋
夠膽燒無膽認 敢去參選唔肯認輸 9
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【關係篇】遇不上心目中的好男人，只好選擇和一個女人拍拖？ 7
陶冬天下 ． 陶冬
中美貿易戰 1
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場八卦陣】返工唔敢剪頭髮「我怕大家問起我！」 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
【不得不信】生肖相沖 影響見工？ 2
走肉廚房 ． Cathy Lee
【我很醜，但我很清甜】金菇醬爆娃娃菜 6
女子愛財 ． 唐德玲
債券vs債券基金 1
What's On
【運動新手裝備】打造全新Sport Style！20款注目春夏運動新品推介
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休人士要知道的預算案重點
足球俱樂部 ． 主教練
英超三雄敗走歐聯 足總杯成救命稻草？ 1
行政人員
騰訊創始人 陳一丹42歲退休辦學 1
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 7
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【DIVA Channel】賞睇《黃金花》

【DIVA Channel】賞 Taste of Hong Kong門票及The Singleton of Glen Ord 15年威士忌品酒券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊