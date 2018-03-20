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即市新聞

20/03/2018 15:12

《股金豐采－涂國彬》美聯儲勢必加息，英紐料按兵不動

　　《股金豐采》本周將迎來眾多央行會議，尤其是美聯儲的決定受到關注，或令全球市場更為
波動。
　
＊美元震盪，美債受壓＊
　
　　作為第一個邁開加息步伐的央行，美聯儲的一舉一動無疑受到密切的關注，對其他央行的決
定也有相當程度的影響。上個月公布的經濟數據尤其是就業方面相當亮眼，一度令通脹上行和加
速升息的預期爆發。
　　最新的數據倒是溫和不少，表現不一，但也不乏亮點，證實了經濟還在往樂觀的方向發展，
足夠給加息帶來佐證。本次會議宣布加息幾乎沒甚麼懸念，市場也消化了不少預期，更重要的是
等待其對未來通脹和加息的看法，畢竟到目前為止，大家對今年到底加幾次息仍然沒有達成共識

　　目前美匯指數從在８８至９０水平上落後，走勢有所靠穩，已經連漲四周，近日圍繞９０水
平波動，仍將耐心等待美聯儲給出的信號。美債持續受壓，雖然１０年期美債收益率幾次考驗
２﹒８％的支持，但仍能守住，短線也連續走高。
　
＊英五月加息概率超六成＊
　
　　英央行和紐央行料保持按兵不動。對於英央行來說，在去年１１月宣布十年來首次加息，目
前至少要等到５月，行動概率超過六成。英鎊圍繞５０日線，昨日（１９日）在脫歐過度期協議
達成的消息影響下突破制約已久的１﹒４水平，後市有望繼續守住上行通道，不過要突破前高點
並不易。
　　至於新西蘭央行，恐怕今年內難有行動，近期的經濟數據令央行加息步伐放慢的預期升溫，
紐元沽壓大，考驗０﹒７２水平支持。
　　而歐央行最新有消息傳將討論焦點從量寬轉向未來利率路徑，重燃了市場對歐央行或更早邁
開收緊步伐的預期，給歐元帶來支持。不過還是要注意，畢竟德拉吉之前的態度還是「偏鴿」，
加上近期歐元區數據並不是十分亮眼，料暫時不會在下個月的會議上有甚麼特別大的決定。歐元
恐怕短線還將受制於１﹒２５的區間阻力，但保持在上行趨勢中，中長線是看多。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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