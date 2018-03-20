《經濟通通訊社２０日專訊》據內地媒體報道，海航加快出售國內資產步伐，包括融創
（０１９１８）在內多家排名靠前的地產商都在洽購海航集團旗下海航實業的國內地產項目，其
中包括位於上海浦東的前灘領航項目。
公開資料顯示，該地塊位於上海浦東，項目規劃總面積為１１５５７﹒３平方米，包括住宅
、辦公樓和商業等，總投資約３５億元人民幣。
３月１２日，海航曾將位於海南的兩個地產項目售予融創，交易金額合計１９﹒３３億元人
民幣。（ｂｉ）
20/03/2018 16:44
【海航動向】報道指融創等多家地產商洽購海航上海前灘項目
《經濟通通訊社２０日專訊》據內地媒體報道，海航加快出售國內資產步伐，包括融創
（０１９１８）在內多家排名靠前的地產商都在洽購海航集團旗下海航實業的國內地產項目，其
中包括位於上海浦東的前灘領航項目。
公開資料顯示，該地塊位於上海浦東，項目規劃總面積為１１５５７﹒３平方米，包括住宅
、辦公樓和商業等，總投資約３５億元人民幣。
３月１２日，海航曾將位於海南的兩個地產項目售予融創，交易金額合計１９﹒３３億元人
民幣。（ｂｉ）
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