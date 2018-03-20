《匯市縱橫－蕭啟洪》土地……公共資源也！

《匯市縱橫》剛過去的一周，地產市場又傳來甚麼可出售公屋單位交價再破頂、新樓盤推出

單位全數售罄，真的使人愈看愈瘋狂。今時今日，單看公共房屋輪候名冊內申請個案幾近４０萬

戶，但房屋供應非朝夕可立竿見影之事，其流程複雜非常；從覓地、構思、規劃、蓋建……究其

規模，小則歷時二至三年，大則需要四至六年時間才可完成整個項目。由於長年累月住屋供不應

求的境況，衍生了一個怪誕的住房景象：「劏房樓」及「劏房」。



公型房屋供應短缺及輪候時間有增無減，究其原因是政府在收回土地時遇上種種阻力；有來

自地區、團體及土地現使用者╱擁有者。縱使有學者倡議新穎構思，在全球貨櫃輸送量位於前列

的葵涌貨櫃碼頭上蓋構建寵大住宅群「天空之城」，但遠水不能救近火。最貼地還是現有土地持

份者╱使用者能本著大眾福祉，與政府相關政策局商議互相接受的方案，讓合適土地得以釋放，

配合特區政府銳意解決住房問題，才有望改善普羅大眾的居住質素！



話轉回來，中央政府領導新班子已出爐，財金官員全換班，市場觀望財金新梯隊如何應對國

際利率市場形勢、環球經濟變化；以及特朗普宣導的貿易保護主義正衝著中國而來，若真的發生

，對中國的經濟及貨幣影響有多深遠，投資者不容忽視！



＊本周策略＊



人民幣：本周建議候低於６﹒２９００買入美元兌離岸人民幣，目標６﹒３８００，止蝕

６﹒２４００。



日圓：上周建議候低於１０５﹒６０買入美元兌日圓已成交，目標１０７﹒６０，止蝕

１０４﹒００。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

