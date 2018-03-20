《股壇解碼－戴名》鷹派獨大有利美元，安踏體育現非買入好時機

《股壇解碼》隨著拉里 庫德洛（Ｌａｒｒｙ Ｋｕｄｌｏｗ）同意出任美國國家經濟委員

會主任一職開始，美元開始了擁有持續走強的本錢。Ｌａｒｒｙ當年在美國前總統列根任內的表

現有目共睹，在他近期的言論中可以看出他是一個非常「鷹派」的人，當中包括支持強美元，提

高鋼材和鋁的關稅，加上對中國的不友善態度也是不容忽視，但最主要的是他和美國現任總統特

朗普口徑一致，相信日後特朗普要推行經濟方面的新政策時，Ｌａｒｒｙ的鷹派立場會起到加速

政策落地的作用，這可能是短期美股回調的唯一風險。



＊英俄強硬對峙，短期局勢緊張＊



就俄羅斯前間諜懷疑被謀殺的事件中，英國擺出史無前例的強硬態度，首相文翠珊在「脫歐

」問題上一直受到國會議員的詬病，剛好趁這事件來轉移注意力，大幅度減輕自己的執政危機。

俄羅斯為了今年６月世界盃不受制裁影響，總統普京在面對國內嚴峻經濟問題的同時，也是退無

可退，當初俄羅斯爭取舉辦世界盃，就是希望透過舉辦大型體育盛事來帶動當地經濟，這對奄奄

一息的俄羅斯經濟是極其重要。雖然這次事件令英俄兩國關係甚至環球局勢霎時緊張起來，但事

件剛好對兩國領導人緩解內部管治危機，從陰謀論出發，這次事件是意外還是有心人故意為之，

相信最終是一件沒法解開的羅生門事件。



＊統一監管防險資流入資本市場＊



中國銀監及保監的合併，為資金市場帶來極大衝擊。眾所周知，保險資金在國內資本市場的

重要性比銀行的還高，現在通過銀監保監合併來收緊對資本市場的資金來源監管，相信最終目的

會是完全杜絕保險資金利用或者透過第三方渠道流入資本市場，達到「脫虛入實」的效果。但這

樣做可能會讓本已緊絀的銀根再度收緊，力度掌握不好隨時是另一場的金融風暴。另外，國家將

成立一個類似移民管理局的部門，由於近年國民移民所造成的資金外流情況比較嚴重，在新部門

監管下是否意味著國人移民政策將出現重大轉變就不得而知，相信雖不中亦不遠矣。



＊超人宜布退位，港股群龍無首＊



上周市場最觸目的新聞莫過於長和系主席李嘉誠正式宣布退休，這個多年來每次長和系發布

會都被問及的問題，正式塵埃落定，市場反應普遍比較正面。畢竟下次的長和系業績發報會，才

是對接班人的考驗時刻，但長和系怎樣在後李嘉誠時代順利過度才是市場最關心的。

騰訊上周五（１６日）表現跑輸大市，晚上ＡＤＲ的走勢同樣出現窄幅下調，是否意味著即

將公報的業績令大家失望，散戶不妨拭目以待。臨近期指結算，新開期權倉位分別為３１０００

點和３１６００點，相信期指結算前都會維持這區間波動，恆指待結算後再謀求突破到

３３０００點以上，投資者切莫掉以輕心。



＊股票簡評：安踏太依賴分銷商＊



安踏體育（０２０２０）主營業務包括製造及銷售安踏品牌的體育用品，和分銷國際品牌產

品。通過以批發形式向分銷商銷售產品，再經由分銷商銷售到獲授權的零售店舖。在國內零售

Ａｄｉｄａｓ及Ｒｅｅｂｏｋ品牌的體育用品，並於上海銷售Ｋａｐｐａ品牌體育用品亦是主要

業務之一。集團透過５０個分銷商管理和構建全國性分銷網絡，當中３２％的安踏店就是由分銷

商經營，現時鞋類生產線增加至２４條，連同１家鞋底廠及２個服裝生產基地，大致完成了一條

從上而下的產業鏈，當中美中不足的當然是透過分銷商來構建和管理全國的分銷網絡，這種模式

的好處是品牌在拓展業務的初期要面對的壓力相對較少，由於分銷商對自己所屬地域的熟悉，無

論在市場定位和銷售策略也會非常有針對性地面對消費者，但弊處是集團如何去維持或強化與分

銷商的合作，而全國各地的消費習慣都會有或多或少的差異，如何去平衡和統一整個集團的市場

形象和銷售方式才是最重要的事情。對內地３、４線城市而言，專門店的接受程度，遠不如特賣

場和專櫃的高，這矛盾會不會和集團近年銳意轉走中高端的市場策略有所背離。



＊海外市場如雞肋，３２元買入＊



儘管安踏管理層對去年的業績表現滿意，但細看每項數據都是基本持平，但看官方的行業銷

售數據，集團的銷售顯得有點落後。加上集團的發展有明顯偏重三四線城市的計劃，對消費品而

言購買力是第一個考慮的元素，能否支撐集團的銷售再創高峰是一個疑問。集團在國外卻相反地

往上開拓高端市場，安踏ＫＴ３－Ｒｏｃｃｏ籃球鞋的推出正好印證這個想法，可惜集團沒有像

其他品牌一樣利用品牌的主線副線來適應市場的差異化，這一點正是集團現時面對的痛點。眾所

周知，要打入內地中高端消費市場的成本不少，單單市場推廣、品牌定位和產品的研發設計這些

就需要投入大量的人力物力，海外市場對集團來說就如雞肋，現在就花精力去發展國外市場是否

適當時機，也是值得考慮的地方。加上現時的營收超過９５％來自國內，收入來源的單一化，過

度依賴分銷商的銷售來源都是不可忽略的風險。股份方面，現階段不是買入的最佳時機，投資者

可考慮在３２元附近價位買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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