【截收意向】通州街╱桂林街重建項目已截收，至少收２０份意向書

《經濟通通訊社２０日專訊》九龍深水埗通州街╱桂林街的發展項目，暫時有２０間發展商

，其中包括建灝地產集團、華懋集團、中國海外（００６８８）、遠東發展（０００３５）、宏

安地產（０１２４３）、其士國際集團（０００２５）、爪哇控股（００２５１）、莊士機構（

００３６７）、泛海國際集團（００１２９）、南豐集團、新世界發展（０００１７）、會德豐

（０００２０）、富豪酒店國際（０００７８）、英皇國際（００１６３）以及數名不知名代表

等等。

英皇國際助理物業經理莊瑞梅表示，集團望先獲取入場券，再研究發展項目，並看好中小型

住宅單位的發展，預期呎價９０００元至１００００元，而獨資機會比較大。

據報道指，市建局早前推出深水埗通州街╱桂林街「需求主導」重建項目，今截收意向，市

場估值最高２０億元，料吸引中小型發展商競投。

項目位於南昌村東北方，總樓面約１４﹒４萬平方呎，當中住宅樓面約９﹒８萬平方呎，提

供約２１０伙，餘下非住宅樓面約４﹒６５萬平方呎，為配合政府推動設計及創意產業發展，計

劃加入條款規定撥出部分非住宅樓面作深水埗設計及時裝基地。

市場估值１７﹒３億至２０﹒２億元，每平方呎樓面地價１﹒２萬至１﹒４萬元。（ｋｅ）

