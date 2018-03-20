《經濟通通訊社２０日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，截至去
年１２月底止年度淨利潤為８９０﹒８８億元（人民幣．下同），按年增長４２﹒８％，較市場
估計的７６３億元為好；基本每股收益４﹒９９元，派末期息每股１元，董事會建議提高去年現
金分紅比例至３０﹒８％，全年股息為每股１﹒５元，增長１倍。（ｃｈ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
20/03/2018 16:45
平保去年利潤８９０﹒８８億元人幣同比增長４２﹒８％，派息１元
《經濟通通訊社２０日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，截至去
年１２月底止年度淨利潤為８９０﹒８８億元（人民幣．下同），按年增長４２﹒８％，較市場
估計的７６３億元為好；基本每股收益４﹒９９元，派末期息每股１元，董事會建議提高去年現
金分紅比例至３０﹒８％，全年股息為每股１﹒５元，增長１倍。（ｃｈ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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