平保去年利潤８９０﹒８８億元人幣同比增長４２﹒８％，派息１元

《經濟通通訊社２０日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，截至去

年１２月底止年度淨利潤為８９０﹒８８億元（人民幣．下同），按年增長４２﹒８％，較市場

估計的７６３億元為好；基本每股收益４﹒９９元，派末期息每股１元，董事會建議提高去年現

金分紅比例至３０﹒８％，全年股息為每股１﹒５元，增長１倍。（ｃｈ）



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