《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４７２７．２７ 升 １１６．３６點╱０．４７％
標普５００ ２７１６．９４ 升 ４．０２點╱０．１５％
納斯達克 ７３６４．３０ 升 ２０．０６點╱０．２７％
倫敦富時１００ ７０６１．２７ 升 １８．３４點╱０．２６％
法蘭克福ＤＡＸ １２３０７．３３ 升 ９０．３１點╱０．７４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２５２．４３ 升 ２９．５９點╱０．５７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．５２，歐元兌美元１．２２４４
21/03/2018 08:02
《日出而作》道指升１１６點ｆｂ續跌，油價漲逾２％美匯近三周高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４７２７．２７ 升 １１６．３６點╱０．４７％
標普５００ ２７１６．９４ 升 ４．０２點╱０．１５％
納斯達克 ７３６４．３０ 升 ２０．０６點╱０．２７％
倫敦富時１００ ７０６１．２７ 升 １８．３４點╱０．２６％
法蘭克福ＤＡＸ １２３０７．３３ 升 ９０．３１點╱０．７４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２５２．４３ 升 ２９．５９點╱０．５７％
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