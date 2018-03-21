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即市新聞

21/03/2018 08:15

《華爾街內望》道指升１１６點，ｆｂ再插近３％，美債息升

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國股市周二（２０日）回升，因油價攀升提振能源股，但
Ｆａｃｅｂｏｏｋ連跌第二日。
　　道指收高１１６點或０﹒５％，至２４７２７點；標普５００指數上漲４點或０﹒２％，至
２７１６點；納指收漲２０點或０﹒３％，至７３６４點。
　　油價升逾２％至三周高位，受中東緊張局勢及擔心委內瑞拉產量續減少所推動，標普５００
能源股上漲０﹒８％。
　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價下跌２﹒６％，因美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）將就用戶個人數據
如何被美國總統特朗普受聘的政治顧問公司使用進行質詢。ｆｂ兩日內累積下跌約９％，為
２０１６年２月以來的最大兩日跌幅，嚴重拖累大市。
　　其他社交媒體股亦受壓，Ｓｎａｐ下跌２﹒６％，Ｔｗｉｔｔｅｒ急挫１０﹒４％，
Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｍｅｄｉａ　ＥＴＦ下跌０﹒９％。
　　企業軟件商甲骨文下跌９﹒４％，因季度收入不及預期。
　　兩年期美債收益率觸及逾９年高位，投資者靜待美國聯儲局結束為期兩日會議後作出的決定
，市場普遍預期聯儲局將進行今年首次加息。
　　對利率政策反應非常敏感的兩年期美債收益率跳升至２﹒３２８％，為２００８年９月來最
高。１０年期美債收益率上升至２﹒８７６％，稍早觸及３月１２日來最高的２﹒８８８％。
（ｍｎ）

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