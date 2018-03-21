《華爾街內望》道指升１１６點，ｆｂ再插近３％，美債息升

《經濟通通訊社２１日專訊》美國股市周二（２０日）回升，因油價攀升提振能源股，但

Ｆａｃｅｂｏｏｋ連跌第二日。

道指收高１１６點或０﹒５％，至２４７２７點；標普５００指數上漲４點或０﹒２％，至

２７１６點；納指收漲２０點或０﹒３％，至７３６４點。

油價升逾２％至三周高位，受中東緊張局勢及擔心委內瑞拉產量續減少所推動，標普５００

能源股上漲０﹒８％。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價下跌２﹒６％，因美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）將就用戶個人數據

如何被美國總統特朗普受聘的政治顧問公司使用進行質詢。ｆｂ兩日內累積下跌約９％，為

２０１６年２月以來的最大兩日跌幅，嚴重拖累大市。

其他社交媒體股亦受壓，Ｓｎａｐ下跌２﹒６％，Ｔｗｉｔｔｅｒ急挫１０﹒４％，

Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｓｏｃｉａｌ Ｍｅｄｉａ ＥＴＦ下跌０﹒９％。

企業軟件商甲骨文下跌９﹒４％，因季度收入不及預期。

兩年期美債收益率觸及逾９年高位，投資者靜待美國聯儲局結束為期兩日會議後作出的決定

，市場普遍預期聯儲局將進行今年首次加息。

對利率政策反應非常敏感的兩年期美債收益率跳升至２﹒３２８％，為２００８年９月來最

高。１０年期美債收益率上升至２﹒８７６％，稍早觸及３月１２日來最高的２﹒８８８％。

（ｍｎ）

