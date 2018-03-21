《盤前攻略》外圍反彈憧憬騰訊業績，港股料挑戰３１７９８點

《經濟通通訊社２１日專訊》油價升至三個月高位，有助美股市場投資氣氛，美元匯價見回

升。外圍反彈，道指收市升１１６點或０﹒４７％，報２４７２７點；標普５００指數升４點或

０﹒１５％，報２７１６點；納斯特綜合指數升２０點或０﹒２７％，報７３６４點。

美國聯儲局新任主席鮑威爾首次主持一連兩天的議息會議，市場靜候本港時間周四凌晨２時

發布的議息聲明。



＊油價升至三個月高位，觀望儲局議息結果＊



ＡＤＲ比例指數升９９點或０﹒３１％，報３１６４９點。預託證券造價普遍下跌，中銀香

港跌１﹒２４％，折合港元報３９﹒５元。中移動跌０﹒５６％，折合港元報７２﹒４４元。其

他預託證券股份上揚，中海油升１﹒８％，折合港元報１１﹒６３元。匯控升０﹒８１％，折合

港元報７７﹒５７元。聯通升０﹒７％，折合港元報９﹒８４元。展望港股今早能隨外圍良好氣

氛下高開。

港股昨日走勢反覆，初段雖然跟隨外圍下跌，低開１９８點或０﹒６３％，不過隨著內地「

兩會」結束，個別藍籌如舜宇（０２３８２）因為總理李克強對內地ＣＤＲ的言論影響而急升，

同時投資者憧憬騰訊（００７００）今天公布業績，騰訊股價午後倒升，兩者推動港股最終收升

３６點或０﹒１２％，報３１５４９點收市，主板成交１２３４﹒８１億元。

國指跌６３點或０﹒５０％，報１２５９７點，滬指升１１點或０﹒３５％，報３２９０點

。



＊平保多賺４３％勝預期，ＡＤＲ升近４％＊



平保（０２３１８）公布，截至去年１２月底止年度淨利潤為８９０﹒８８億元人民幣，按

年增長４２﹒８％，較市場估計的７６３億元人民幣為好；基本每股收益４﹒９９元人民幣，派

末期息每股１元人民幣。該股美國場外ＡＤＲ升３﹒５１％，折合港元報９４﹒４６元。展望該

股於本港市場亦會造好。加上吉利（００１７５）、騰訊（００７００）將於今日公布業績，由

於大部分券商均看好兩者業績，預料資金湧入下刺激股價上揚，推動恆指今日走上，初步以挑戰

２月２７日高位３１７９８點為目標。（ｆｆ）

