《套期保值－蕭猷華》美國將檢視對伊朗的制裁，油價上升

《套期保值》油價昨天（２０日）上升，升至三周高位，紐約期油升１﹒３４美元，收

６３﹒４０美元；布蘭特期油升１﹒３７美元，收６７﹒４２美元。

市場擔心美國重新考慮對伊朗展開制裁，可能影響伊朗原油出口，加上沙特阿拉伯王儲與特

朗普見面，加深市場的揣測。美國上周原油庫存減少２７０萬桶，加上美股上回升，刺激油價向

上。料油價短期邁向６６美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

