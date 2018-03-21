《套期保值》油價昨天（２０日）上升，升至三周高位，紐約期油升１﹒３４美元，收
６３﹒４０美元；布蘭特期油升１﹒３７美元，收６７﹒４２美元。
市場擔心美國重新考慮對伊朗展開制裁，可能影響伊朗原油出口，加上沙特阿拉伯王儲與特
朗普見面，加深市場的揣測。美國上周原油庫存減少２７０萬桶，加上美股上回升，刺激油價向
上。料油價短期邁向６６美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
21/03/2018 10:02
《套期保值－蕭猷華》美國將檢視對伊朗的制裁，油價上升
《套期保值》油價昨天（２０日）上升，升至三周高位，紐約期油升１﹒３４美元，收
６３﹒４０美元；布蘭特期油升１﹒３７美元，收６７﹒４２美元。
市場擔心美國重新考慮對伊朗展開制裁，可能影響伊朗原油出口，加上沙特阿拉伯王儲與特
朗普見面，加深市場的揣測。美國上周原油庫存減少２７０萬桶，加上美股上回升，刺激油價向
上。料油價短期邁向６６美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》
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