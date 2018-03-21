【新股上市】新華教育（０２７７９）傳以３﹒２６元中間價定價

《經濟通通訊社２１日專訊》市場消息指，新華教育（０２７７９）以３﹒２６元定價，屬

招股價範圍２﹒８３元至３﹒６９元的中間價，集資１３﹒０４億元。

該股計劃於３月２６日在聯交所主板上市。招股價介乎２﹒８３元至３﹒６９元，全球發售

４億股股份，九成用作國際發售，一成作香港發售。以每手１０００股計算，入場費為３７２７

元。是次上市由麥格理資本出任獨家保薦人。（ｍｌ）

