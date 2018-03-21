騰訊平保倒跌，港股逾４００點升幅全消，現軟１３點報３１５３６

《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊（００７００）、平保（０２３１８）倒跌，港股

逾４００點升幅全消，現軟１３點報３１５３６，主板成交１１４０﹒５９億元。

上證綜合指數報３２７８﹒２５，跌１２﹒３９點或跌０﹒３８％，成交１７５４﹒５０億

元人民幣。國指亦走低３０點報１２５６６點。

騰訊將於收市後放榜，惟今早最高見４７５﹒６元，挑戰４７６﹒６元歷史新高不果，午後

急劇回軟，現跌０﹒９９％，報４６２元；成交約１９７７萬股，涉資９３﹒４５億元。

中國平安（０２３１８）績佳衝至最高９４﹒８元後，獲利回吐盤急增，現亦倒跌逾２％，

報８９﹒３５元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） ２６﹒１５元 跌４﹒９１％

中國平安（０２３１８） ８９﹒３５元 跌２﹒０８％

中國人壽（０２６２８） ２２﹒６０元 跌１﹒７４％

港交所 （００３８８） ２７０﹒００元 跌１﹒４６％

騰訊控股（００７００） ４６２﹒００元 跌０﹒９９％

舜宇光學（０２３８２） １５９﹒１０元 跌０﹒４４％

友邦保險（０１２９９） ６８﹒７５元 跌０﹒０７％

中國銀行（０３９８８） ４﹒３２元 升０﹒２３％

工商銀行（０１３９８） ６﹒９０元 升０﹒４４％

中石化 （００３８６） ６﹒７６元 升２﹒５８％

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