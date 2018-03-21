《盤後部署》貿易戰及議息續困擾市場，港股本周升幅料有限

《經濟通通訊社２１日專訊》美國科技股遇沽壓拖累美股於本周一（１９日）全線下挫，昨

日Ｆａｃｅｂｏｏｋ雖仍未止瀉，但油價反彈逾２％，帶動美股重拾升勢，道指升１１６點報

２４７２７點，標指及納指則分別升４點及２０點，報２７１６點及７３６４點。

平保（０２３１８）昨日收市後放榜，去年多賺４３％勝市場預期，全年派息更急增１倍，

開市競價時段一度急升近４％。港股今早亦高開２６２點，其後騰訊將於今日收市後放榜，吸引

資金湧入，升幅擴大，加上內銀股回勇，港股早段一度最多升４２８點，高見３１９７８點，突

破二月份反彈升浪浪頂，即約３１８００點。

不過，午後騰訊及平保出現高位回吐，平保更急跌逾３％，港股收市前一度倒跌１６８點，

低見３１３８１點，最終跌１３５點收３１４１４，險守５０天線（３１４０５點）。主板成交

１５２８﹒５３億元，較昨日增加２３﹒８％。

國指跌７５點或０﹒６％，報１２５２１點，滬指軟９點或０﹒２９％，報３２８０點。



＊全球貿易戰仍在醞釀，美擬向中國徵收關稅＊



美國聯儲局將於本港時間明日凌晨公布議息結果，市場對於今次會議加息四分一厘應無懸念

，因此市場將會聚焦聯儲局議息後的聲明及今年加息路徑。由於早前公布的上月通脹及工資數據

增長放緩，相信聯儲局的措辭不會偏鷹，料不致於對環球股市產生強烈震盪。

另一方面，貿易戰疑慮仍未完全消除，有消息指，美國總統特朗普或會於本周五（２３日）

前對中國進口商品推出徵收６００億美元關稅方案。同時，歐盟亦計劃向美國進口玉米徵收象徵

性關稅，並計劃對美國大型科技公司徵收數字稅，市場普遍仍然瀰漫一股不穩情緒，繼而令環球

股市表現受壓。



＊內銀股下周放榜，港股下周有望再挑戰高位＊



騰訊將於今日收市後放榜，今日早段亦一度吸引不少買盤湧入，但隨著有消息指平保今年未

有分拆陸金所上市的計劃，不少資金趁勢在高位獲利，拖累平保急回逾３％，整體大市氣氛亦受

到牽連，惟平保最後澄清陸金所上市計劃會根據市況作決定。

展望後市，騰訊業績雖為大市其中一個利好因素，但港股仍然受外圍消息主導，包括貿易戰

及聯儲局加息因素，在好淡因素爭持下，料港股本周升幅實相當有限。不過，內銀股將集中於下

周放榜，由於早前農行（０１２８８）公布的業績快報對辦，市場亦憧憬四大行業績表現，估計

可進一步支撐港股走勢，暫以２０天線（３１０９３點）作支持。加上３１８００至３１８９９

為熊證重貨區，好友仍有夾上誘因，故港股下周仍有望翻身。若短線能企穩５０天線水平，料後

市仍有尋頂空間。（ｔｔ）

