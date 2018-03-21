【美朝破冰】文在寅：或與北韓及美國舉行三方峰會

《經濟通通訊社２１日專訊》南韓總統文在寅表示，有可能與北韓及美國舉行三方峰會，希

望可結束朝鮮半島核威脅。

文在寅計劃下月與北韓領導人金正恩會晤，美國總統特朗普亦表示將在５月底前與金正恩舉

行會談。

文在寅稱，這些峰會的目標應該是朝鮮半島完全結束核發展以及促進和平。（ｍｎ）

