《經濟通通訊社２１日專訊》南韓總統文在寅表示，有可能與北韓及美國舉行三方峰會，希
望可結束朝鮮半島核威脅。
文在寅計劃下月與北韓領導人金正恩會晤，美國總統特朗普亦表示將在５月底前與金正恩舉
行會談。
文在寅稱，這些峰會的目標應該是朝鮮半島完全結束核發展以及促進和平。（ｍｎ）
21/03/2018 11:30
【美朝破冰】文在寅：或與北韓及美國舉行三方峰會
《經濟通通訊社２１日專訊》南韓總統文在寅表示，有可能與北韓及美國舉行三方峰會，希
望可結束朝鮮半島核威脅。
文在寅計劃下月與北韓領導人金正恩會晤，美國總統特朗普亦表示將在５月底前與金正恩舉
行會談。
文在寅稱，這些峰會的目標應該是朝鮮半島完全結束核發展以及促進和平。（ｍｎ）
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