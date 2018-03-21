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即市新聞

21/03/2018 17:04

《台股攻略－馮偉明》市場觀望議息結果，台股今日整固

　　《台股攻略》台股今日升０﹒２３點，收１１０１１﹒０７點，成交金額為新台幣
１２９９﹒６１億元。
　　今日為台指期結算，台股指數陷入震盪，儘管光學股重掌多方大旗，被動及生技股也續穩，
但權值股鴻海及台積電未有給力，壓抑指數衝高後拉回，尾盤台塑化壓低，台股幾乎以平盤做收
、亦是今日最低位。台積電及鴻海終場以小黑作收，大立光則相對強勢，股價開高走高。玉晶光
傳出打入華為供應鏈的消息，股價亮燈漲停，帶動先進光、揚明光、新鉅科及亞光等收紅。日月
光以及南亞科、晶豪科等續強，強勢指標國巨股價繼續飆高，帶動被動元件奇力新、華新科及禾
伸堂等聯袂上揚。顯卡族群相對震盪，指標股撼訊漲停後出現震盪，微星也相對抗跌，青雲則一
度亮燈跌停。中小型電子股仍是買盤追捧重點。ＭＯＳＦＥＴ（金氧半場效電晶體）在市場需求
旺盛下，漲價題材持續，尼克森及大中等均大漲。生技股方面，立康、商之器、康聯－ＫＹ、科
妍及晟德亮燈漲停。
　　聯儲局加息步伐會否加快，將是市場的關注重點。整體來看，目前台股仍處於高檔盤整，並
以區間整理為主。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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