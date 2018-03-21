《談國論企－黎偉成》製造業穩快增產採礦業跌轉升均佳

《談國論企》中國的規模以上工業增加值於２０１８年１－２月同比和環比皆加快增速，尤

其是（１）製造業保持穩快增長的勢頭，有若干高技術產品、裝備製造業保持穩快的速度增產，

顯行業以高端化、智能化為主調發展和投資，有利經濟轉型升級、提質保量；同樣重要的是（２

）採礦業的生產跌轉升，意味去產能和去庫存作有針對性的政策取得初步成效，及經濟穩中求進

的發展拉動工業及企業增產。此。



＊工業去產能去庫存政策初見成效強化生產力＊



來自中國國家統計局的最新統計數據，規模以上工業增加值於２０１８年１－２月份在扣除

價格因素的實際增長（下同）為７﹒２％，相對於對一個月的６﹒２％多增整整１個百分點，

２０１７年同期所增的６﹒３％多增０﹒９個百分點，增長速度全面提升，最新的發展重點有：

當然是（甲）採礦業，增加值於２０１８年１－２月份的同比增長即使只為１﹒６％，但

２０１７年同期下降３﹒６％，而對上一個月份仍減少０﹒９％，出現全面比較的跌轉升新向，

且相當部分主要產品皆升，如（ｉ）原煤產量於１－２月份達５﹒１６２８億噸同比增長

５﹒７％，扭轉２０１７年同期５﹒０６７８億噸和減少１﹒７％之況，該受到火力發電量於是

月份產量８０８７億千瓦時同比增長９﹒８％的影響；（ｉｉ）粗鋼１﹒３６８２億噸增

５﹒９％同比多增０﹒１個百分點，和（ｉｉｉ）鋼材１﹒５９億噸增４﹒６％，亦多增

０﹒５％。

但亦有採礦行業的減產：（ｉｖ）生鐵產量１－２月份１﹒１３３１億噸同比下降１﹒７％

，上年同期卻升５﹒６％，（ｖ）焦炭的產量６７３１萬噸同比減少２﹒７％，上年同期則增４

％。

國務院總理李克強於２０１７年５月１０日主持的國務院常務會議，認為化解和淘汰特別是

鋼鐵、煤炭行業過剩落後產能，取得積極成的同時，更表明下一步要’更多用市場化法治化手段

，紮實有效化解和淘汰過剩落後產能’，此舉當然配合’供給側結構性改革的重要任務，是轉變

發展方式和推動新舊動能轉換的必然要求’，採礦業以至礦產品的產量基本回穩，而大型鋼鐵、

煤炭企業於２０１７年上半年甚至三季度的業績表現普見理想和提升，顯’去產能’政策初見預

期良性成效。

更值得注視為（乙）製造業，生產於２０１８年１－２月份同比增長７％，比２０１７年同

期的６﹒９％升幅多增０﹒１個百分點，屬穩快增長，其中（一）主要產品的產量增速續見提升

者，仍以高新技術為主（１）工業機器人產量於２０１８年１－２月份達１﹒８７７萬台╱套同

比增長２５﹒９％，相對於２０１７年同期１﹒３６６２萬台╱套的２９﹒９％只是低４個百分

點，即是在高基數底下的高增長，可見市場的需求日趨殷切，此對所採用的工業的精密性、準確

性、安全性和穩定性，提供相對高度的保證。（２）集成電路產量２６７億塊，同比增加３３﹒

３％，較２０１７年同期的升幅２４﹒２％多增凡９﹒１個百分點，表現亦佳。甚至（３）微型

計算機設備產量３６８１萬台，同比無疑減少０﹒１％，減幅卻比上年同期的１﹒１％少減整整

１個百分點長所致，可以接受。



＊高端化智能化製造業增產促經濟轉型升級＊



需要留意者，為汽車、移動通信手持機以至發電機組（發電設備）的產量等行業的生產，仍

有不同程度的逆轉。

再從（二）行業增加值分析，亦屬高增值類別發展的天下，特別是（ａ）電氣機械和器材製

造業於２０１８年１－２月份的同比增加９﹒４％，比上年同期之７﹒５％多增１﹒９個百分點

，和（ｂ）鐵路、船舶、航空航天和他運輸設備製造業同比增４﹒９％，比上年同期多增１﹒７

個百分點。

增幅略見放緩者，有（ｃ）計算機、通信和電子設備製造業產量於２０１８年１－２月份同

比增長１２﹒１％，即使比上年同期的１４﹒１％少增２個百分點，仍屬高增長，同樣之見於（

ｄ）專用設備製造業產量於同比增１０﹒３％，上年同期則增１１﹒５％，以及（ｅ）通用設備

製造業同比增加９﹒１％，上年同期增１０﹒６％。

相信工業生產今後會不斷提升素質與競爭能力，因中央經濟工作會議於２０１７年１２月２

０日發表的會議議決，高調地要達到「製造大國向製造強國轉變」的十分高度指標。製造要由「

大國」轉變成「強國」，乃「做大做強」即先大而後強也，並指出要「大力培育新動能，強化科

技創新，推動傳統產業優化升級，培育一批具有創新能力的排頭兵企業，積極推進軍民融合深度

發展」，此點則密切配合由「中國製造向中國創造轉變」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

