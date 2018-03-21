  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/03/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》製造業穩快增產採礦業跌轉升均佳

　　《談國論企》中國的規模以上工業增加值於２０１８年１－２月同比和環比皆加快增速，尤
其是（１）製造業保持穩快增長的勢頭，有若干高技術產品、裝備製造業保持穩快的速度增產，
顯行業以高端化、智能化為主調發展和投資，有利經濟轉型升級、提質保量；同樣重要的是（２
）採礦業的生產跌轉升，意味去產能和去庫存作有針對性的政策取得初步成效，及經濟穩中求進
的發展拉動工業及企業增產。此。
　
＊工業去產能去庫存政策初見成效強化生產力＊
　
　　來自中國國家統計局的最新統計數據，規模以上工業增加值於２０１８年１－２月份在扣除
價格因素的實際增長（下同）為７﹒２％，相對於對一個月的６﹒２％多增整整１個百分點，
２０１７年同期所增的６﹒３％多增０﹒９個百分點，增長速度全面提升，最新的發展重點有：
當然是（甲）採礦業，增加值於２０１８年１－２月份的同比增長即使只為１﹒６％，但
２０１７年同期下降３﹒６％，而對上一個月份仍減少０﹒９％，出現全面比較的跌轉升新向，
且相當部分主要產品皆升，如（ｉ）原煤產量於１－２月份達５﹒１６２８億噸同比增長
５﹒７％，扭轉２０１７年同期５﹒０６７８億噸和減少１﹒７％之況，該受到火力發電量於是
月份產量８０８７億千瓦時同比增長９﹒８％的影響；（ｉｉ）粗鋼１﹒３６８２億噸增
５﹒９％同比多增０﹒１個百分點，和（ｉｉｉ）鋼材１﹒５９億噸增４﹒６％，亦多增
０﹒５％。
　　但亦有採礦行業的減產：（ｉｖ）生鐵產量１－２月份１﹒１３３１億噸同比下降１﹒７％
，上年同期卻升５﹒６％，（ｖ）焦炭的產量６７３１萬噸同比減少２﹒７％，上年同期則增４
％。
　　國務院總理李克強於２０１７年５月１０日主持的國務院常務會議，認為化解和淘汰特別是
鋼鐵、煤炭行業過剩落後產能，取得積極成的同時，更表明下一步要’更多用市場化法治化手段
，紮實有效化解和淘汰過剩落後產能’，此舉當然配合’供給側結構性改革的重要任務，是轉變
發展方式和推動新舊動能轉換的必然要求’，採礦業以至礦產品的產量基本回穩，而大型鋼鐵、
煤炭企業於２０１７年上半年甚至三季度的業績表現普見理想和提升，顯’去產能’政策初見預
期良性成效。
　　更值得注視為（乙）製造業，生產於２０１８年１－２月份同比增長７％，比２０１７年同
期的６﹒９％升幅多增０﹒１個百分點，屬穩快增長，其中（一）主要產品的產量增速續見提升
者，仍以高新技術為主（１）工業機器人產量於２０１８年１－２月份達１﹒８７７萬台╱套同
比增長２５﹒９％，相對於２０１７年同期１﹒３６６２萬台╱套的２９﹒９％只是低４個百分
點，即是在高基數底下的高增長，可見市場的需求日趨殷切，此對所採用的工業的精密性、準確
性、安全性和穩定性，提供相對高度的保證。（２）集成電路產量２６７億塊，同比增加３３﹒
３％，較２０１７年同期的升幅２４﹒２％多增凡９﹒１個百分點，表現亦佳。甚至（３）微型
計算機設備產量３６８１萬台，同比無疑減少０﹒１％，減幅卻比上年同期的１﹒１％少減整整
１個百分點長所致，可以接受。
　
＊高端化智能化製造業增產促經濟轉型升級＊
　
　　需要留意者，為汽車、移動通信手持機以至發電機組（發電設備）的產量等行業的生產，仍
有不同程度的逆轉。
　　再從（二）行業增加值分析，亦屬高增值類別發展的天下，特別是（ａ）電氣機械和器材製
造業於２０１８年１－２月份的同比增加９﹒４％，比上年同期之７﹒５％多增１﹒９個百分點
，和（ｂ）鐵路、船舶、航空航天和他運輸設備製造業同比增４﹒９％，比上年同期多增１﹒７
個百分點。
　　增幅略見放緩者，有（ｃ）計算機、通信和電子設備製造業產量於２０１８年１－２月份同
比增長１２﹒１％，即使比上年同期的１４﹒１％少增２個百分點，仍屬高增長，同樣之見於（
ｄ）專用設備製造業產量於同比增１０﹒３％，上年同期則增１１﹒５％，以及（ｅ）通用設備
製造業同比增加９﹒１％，上年同期增１０﹒６％。
　　相信工業生產今後會不斷提升素質與競爭能力，因中央經濟工作會議於２０１７年１２月２
０日發表的會議議決，高調地要達到「製造大國向製造強國轉變」的十分高度指標。製造要由「
大國」轉變成「強國」，乃「做大做強」即先大而後強也，並指出要「大力培育新動能，強化科
技創新，推動傳統產業優化升級，培育一批具有創新能力的排頭兵企業，積極推進軍民融合深度
發展」，此點則密切配合由「中國製造向中國創造轉變」。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態21/03/2018
Uber無人車撞斃途人 北美測試叫停
生財有道20/03/2018
【兩會直擊】李克強：貿易戰沒好處 冀美國放寬對華高技術等出口
生財有道20/03/2018
【兩會直擊】李克強：中國開放改革新變化就是門會愈開愈大
生財有道20/03/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－吉利】盈利增長動力 還看領克品牌銷售反應
剖析天下20/03/2018
美國通脹放緩，加息憂慮暫緩
國際動態20/03/2018
普京4度任總統 「不會掌權至100歲」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 86
暢所欲妍 ． 屈穎妍
今天犧牲一棵樹 31
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
小薯茶水間 NEW
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 6
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【關係篇】遇不上心目中的好男人，只好選擇和一個女人拍拖？ 9
我家私房菜 ． 韋太
【一點也不腥】北菇棉花雞 2
打工秘笈
【用Hi定Dear好？ 】5種最百搭的商業Email開場白 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
天天咖啡 可增大腸癌存活率 1
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場八卦陣】返工唔敢剪頭髮「我怕大家問起我！」 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
【不得不信】生肖相沖 影響見工？ 4
政是有心 ． 余君雋
夠膽燒無膽認 敢去參選唔肯認輸 9
陶冬天下 ． 陶冬
中美貿易戰 2
女子愛財 ． 唐德玲
債券vs債券基金 1
What's On
【運動新手裝備】打造全新Sport Style！20款注目春夏運動新品推介
辦公室政治 ． 潘少權
升一個平庸之人，老闆到底怎麼想？
有種生活 NEW
【跟著小編去割菜】農門大開任採擷！8旬農夫：咪嘥嘢！ 2
足球俱樂部 ． 主教練
英超三雄敗走歐聯 足總杯成救命稻草？ 1
鬆一鬆 ． 通通
【超可愛】12隻「不同品種狗狗生下的後代」 2
行政人員
騰訊創始人 陳一丹42歲退休辦學 1
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 7
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【DIVA Channel】賞睇《黃金花》

【DIVA Channel】賞 Taste of Hong Kong門票及The Singleton of Glen Ord 15年威士忌品酒券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊