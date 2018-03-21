《異動股》舜宇（２３８２）彈６％創新高，瑞信升目標至１８６元

《經濟通通訊社２１日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價上升５﹒７６％，報１６９

元，盤中高見１７０元創上市新高，暫為最佳表現藍籌；主動買盤５９％；成交約９１萬股，涉

資１﹒４８億元。

該股於周一（１９日）收市後公布業績，去年多賺１﹒２８倍至２９﹒０２億元人民幣。

瑞信把其目標價由１５５﹒５元，大幅上調至１８６元，評級維持「跑贏大市」。

現時，恆生指數報３１８７３，上升３２３點或上升１﹒０２％，主板成交３６﹒２２億元

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １７﹒４２元 上升１﹒０４％

華顯光電 （００３３４） ０﹒８６元 無升跌

信利國際 （００７３２） ２﹒３８元 下跌０﹒８３％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒４６元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） １２﹒０６元 上升１﹒５２％

瑞聲科技 （０２０１８） １６２﹒３０元 上升２﹒０８％

富智康集團（０２０３８） １﹒８７元 無升跌

舜宇光學 （０２３８２） １６９﹒００元 上升５﹒７６％

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（ａｌ）

